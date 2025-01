Apple iPhone 16 - nowa seria smartfonów przyniesie spore zmiany. Każdy model otrzyma układ z rodziny Apple A18

Do premiery serii smartfonów Apple iPhone 16 pozostało jeszcze trochę czasu, natomiast już teraz dowiedzieliśmy się całkiem ciekawej informacji. Od dłuższego czasu każda generacja tych smartfonów jest taka sama: mamy do czynienia z czterema modelami, z których dwa tańsze sprzęty mają układ z poprzedniej serii, natomiast droższe warianty oferują wydajniejszy procesor. Nowa linia może zmienić ten obraz sytuacji, gdyż każdy model ma mieć układ z tej samej serii.

Nadchodząca generacja smartfonów Apple iPhone 16 może wprowadzić duże zmiany. Wszystkie nowe modele mają mieć bowiem układ z tej samej serii.

Omawiane informacje zostały odkryte przez użytkownika portalu X, Nicolása Alvareza. Znalazł on kod, który świadczy o tym, że wszystkie smartfony z generacji Apple iPhone 16 będą miały procesor z tej samej serii, czyli Apple A18. W kodzie tym widnieją identyfikatory pięciu smartfonów: iPhone17,1, iPhone17,2, iPhone17,3, iPhone17,4 oraz iPhone17,5. Jednym z nich może być prawdopodobnie nowy Apple iPhone SE, natomiast są to tylko przypuszczenia. Do tej pory każda generacja smartfonów od Apple miała identyfikator związany z procesorem, jaki się w nich znajdował. Dobrze uwidacznia to poniższa tabela:

Identyfikator Model smartfona Procesor iPhone14,7 iPhone 14 Apple A15 Bionic iPhone14,8 iPhone 14 Plus iPhone15,2 iPhone 14 Pro Apple A16 Bionic iPhone15,3 iPhone 14 Pro Max iPhone15,4 iPhone 15 iPhone15,5 iPhone 15 Plus iPhone16,1 iPhone 15 Pro Apple A17 Pro iPhone16,2 iPhone 15 Pro Max

Nie wiadomo jednak, czy Apple w dwóch tańszych wersjach nowych smartfonów nie wprowadzi nieco okrojonej edycji układu — być może dopiero w droższych wariantach zaoferuje pełnoprawny flagowy chip (np. Apple A18 Pro). Dużo wskazuje jednak na to, że będzie to jeden układ, który będzie w stanie obsłużyć pakiet usług Apple Intelligence (aktualnie tylko Apple iPhone 15 Pro i Pro Max mają odpowiednią moc, aby z niego skorzystać). Wszystkich informacji dowiemy się już we wrześniu 2024 roku, gdyż to właśnie wtedy odbędzie się premiera smartfonów z linii Apple iPhone 16.

Źródło: MacRumors