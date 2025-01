Apple iPhone 16 - poznaliśmy pojemność baterii w wszystkich smartfonach. Rozczarowani będą ci, którzy czekają na model 16 Plus

Każda kolejna generacja iPhone'ów raczej nie wprowadza zbyt wielkich rewolucji, ale tak czy owak konsumenci mogą liczyć na choć kilka drobnych usprawnień w nowych modelach. Zazwyczaj producent sięga np. po bardziej pojemne akumulatory, które w połączeniu z nowszym, bardziej energooszczędnym chipem powinny zapewniać dłuższy czas pracy z dala od ładowarki. Najnowszy przeciek wskazuje na to, że nie inaczej będzie tym razem.

Niemal wszystkie nowe smartfony od Apple otrzymają większe baterie od poprzedników. Rozczarowuje tylko model iPhone 16 Plus, który ma otrzymać ogniwo o pojemności 4006 mAh.

Jak ujawniło stosunkowo nowe źródło z łańcucha dostaw, niemal wszystkie nowe modele otrzymają nieznacznie większe baterie od poprzedników. Niestety, w jednym modelu będziemy mieli do czynienia z downgradem. Mowa tutaj konkretnie iPhonie 16 Plus, który ma otrzymać ogniwo o pojemności 4006 mAh. To nadal sporo jak na urządzenie od Apple, jednak model 15 Plus otrzymał baterię 4383 mAh i gwarantuje bardzo długi czas pracy. Powstaje zatem obawa, że nadchodzący model nie będzie w stanie poprawić jego wyników, choć oczywiście nie ma co wyrokować już na tym etapie.

Seria iPhone 15 Seria iPhone 16 podstawowy model 3349 mAh 3561 mAh (+6%) Plus 4383 mAh 4006 mAh (-9%) Pro 3274 mAh 3355 mAh (+2,5%) Pro Max 4422 mAh 4676 mAh (+5%)

W przypadku pozostałych iPhone'ów 16 rozczarowania nie ma. W podstawowym smarfonie z tej serii ma znaleźć się akumulator 3561 mAh, w modelu Pro - 3355 mAh, a w topowym Pro Max - 4676 mAh. Wygląda to tak, jakby Apple chciało zrobić ze swojego najdroższego urządzenia absolutnie bezkompromisowego iPhone'a, także pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu. Warto jednak podejść do tych wieści z odpowiednim dystansem - choć podobne informacje na temat baterii iPhone'ów 16 pojawiły się już w lutym tego roku, to i tak warto pamiętać, że ciągle mowa o nieoficjalnych doniesieniach i do premiery urządzeń może się jeszcze nieco pozmieniać.

