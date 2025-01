Apple iPhone 17 z powłoką ekranu jak Samsung Galaxy S24 Ultra. Oto kolejny powód, dla którego warto czekać na tę linię smartfonów

Przyzwyczailiśmy się, że każda kolejna seria iPhone'ów wprowadza ledwie kilka mało znaczących nowości. Co gorsza, wiele wskazuje na to, że tegoroczne "szesnastki" także nie będą rewolucyjne. Mówi się, że urządzenia te otrzymają m.in. dodatkowy przycisk do robienia zdjęć i przechwytywania wideo, a także nowy design wysepki na aparat, ale poza tym zmieni się raczej niewiele. Na całe szczęście bardzo ciekawie zapowiada się za to linia iPhone'ów planowana na 2025 rok.

To właśnie Apple iPhone 17 ma w końcu otrzymać wyczekiwany panel 120 Hz, który ciągle zarezerwowany jest dla modeli Pro, ale co istotne, producent planuje także kolejną ciekawą nowinkę. Z najnowszych przecieków wynika, że przyszłoroczne iPhone'y otrzymają "super twardą antyrefleksyjną warstwę" wyświetlacza, która ma cechować się wysoką odpornością na zarysowania. Domyślamy się, że inspiracją jest tutaj Samsung Galaxy S24 Ultra, który wyróżnia się wyjątkową powłoką Corning Gorilla Glass Armor. Dzięki niej treści wyświetlane na ekranie są zdecydowanie łatwiej czytelne niż w przypadku innych smartfonów, a mocniejsza ochrona przed uszkodzeniami fizycznymi to dodatkowy, choć także ważny atut.

Wygląda na to, że niezbędne komponenty do wyświetlaczy kolejnych iPhone'ów zostały już przekazane dostawcom w Chinach, ale minie trochę czasu, zanim będą gotowe. Oznacza to, że ekrany z powłoką antyrefleksyjną nie będą gotowe przed premierą iPhone'a 16, który pojawi się jeszcze w tym roku, za to Apple będzie mieć wystarczająco dużo czasu, by zastosować je w "siedemnastkach". Mimo tego, że to najprawdopodobniej firma Corning będzie odpowiadać za omawianą powłokę, możemy się domyślać, że Apple wymyśli dla niej specjalną nazwę marketingową (podobnie jak w przypadku aktualnie stosowanej Ceramic Shield).

