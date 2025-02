Apple iPhone 16 - wiemy, jak będzie działał Capture Button. Zapowiada się spore ułatwienie dla osób nagrywających wideo

Nie od dziś wiadomo, że każda kolejna generacja flagowych telefonów nie wprowadza zbyt wiele nowości, jednak mimo wszystko niektóre z tych nielicznych innowacji i tak mogą przekonać konsumentów do zakupu. W obliczu prawdopodobnie niewielkiej liczby zmian w nadchodzących iPhone'ach 16 najciekawszą nowinką może zostać Capture Button, czyli przycisk przechwytywania. Z ostatnich wieści wynika, że za jego pomocą można automatycznie rozpoczynać nagrania wideo, ale teraz wiemy coś więcej na ten temat.

Za pomocą przycisku przechwytywania użytkownicy iPhone'ów będą mogli nie tylko szybko rozpoczynać nagranie, ale także stosować zooma czy ustawiać ostrość. Capture Button ma zostać ulokowany na prawej ramce smartfonów iPhone 16, tuż pod przyciskiem zasilania.

Serwis The Information ujawnił kilka nowych szczegółów na temat działania omawianego przycisku przechwytywania. Według źródła przycisk ma prawdopodobnie mechaniczną budowę, ale co ciekawe, powinien różnie reagować w zależności od siły nacisku i na sam dotyk. Za jego pomocą użytkownicy będą mogli nie tylko szybko rozpoczynać nagranie (przy mocniejszym nacisku), ale także stosować zooma ("przesuwając" przycisk w lewo lub prawo) czy ustawiać ostrość (lekki nacisk). Capture Button ma zostać ulokowany na prawej ramce smartfonów iPhone 16, tuż pod przyciskiem zasilania, a zatem będzie to idealne miejsce do tego typu działań.

Apple podobno głęboko wierzy, że nowy przycisk będzie głównym atutem całej gamy iPhone’ów 16 (ma trafić na pokład wszystkich czterech modeli) i został wprowadzony, aby jeszcze bardziej promować iPhone’a jako alternatywę dla aparatu czy kamery do nagrywania wideo w poziomie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak całe rozwiązanie sprawdza się w praktyce, aczkolwiek pamiętajmy, że premiera "szesnastek" odbędzie się prawdopodobnie dopiero jesienią tego roku. Apple nadal może jeszcze wprowadzić kilka zmian do swoich nowych modeli, dlatego nie ma pewności co do ich ostatecznej specyfikacji.

Źródło: MacRumors, The Information