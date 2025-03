Apple iPhone 17 Pro i Pro Max - kolejna generacja smartfonów może zaoferować znaczące zmiany w konstrukcji obudowy

Zmiany w projekcie kolejnych generacji smartfonów Apple nie są zazwyczaj rewolucyjne. W zeszłym roku amerykańska firma zdecydowała się jednak wprowadzić do modeli Pro oraz Pro Max tytanową ramę. Jeśli potwierdzą się najnowsze doniesienia, to w przyszłym roku może nas czekać... rezygnacja z tytanu i powrót do klasycznej ramy aluminiowej. Dodatkowo należy spodziewać się kilka innych istotnych zmian w projekcie smartfonów iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max.

Smartfony iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max mogą ponownie zaoferować aluminiowe elementy w konstrukcji obudowy. To znacząca zmiana, ponieważ dwie ostatnie generacje smartfonów wykorzystują tytan.

Firma Apple pracuje obecnie nad zupełnie nowym modelem smartfona. Chodzi tutaj oczywiście o iPhone 17 Air, o którym już jakiś czas temu wspominaliśmy. Smartfon ma odznaczać się nowatorską i niezwykle cienką konstrukcją. Jednak nie będzie to jedyny model, który zaoferuje zmiany w projekcie. Główna linia produktowa także przejdzie znaczące odświeżenie. Mowa tu przede wszystkim o iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max. Oprócz powrotu aluminiowej ramy do wyżej pozycjonowanych modeli, należy spodziewać się, że w tylnej części obudowy wykorzystane zostanie także szkło. Górna część (opływająca obiektywy aparatu) będzie zatem aluminiowa, a dolna część szklana.

Wyspa z obiektywami ma zostać ponadto powiększona, zatem aluminiowy element powinien być nieco większy niż mogłoby się to początkowo wydawać. Tym niemniej Apple może mieć poważne trudności marketingowe podczas promocji kolejnej generacji smartfonów. Aluminium w najwyżej pozycjonowanych smartfonach amerykańskiej firmy było ostatnio wykorzystywane przed modelami z 2017 roku. Później przerzucono się na stal nierdzewną, a następnie tytan. Powrót do aluminium mógłby zatem być w tym przypadku odebrany jako downgrade.

Źródło: WCCFTech, The Information