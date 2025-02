Smartfony Apple iPhone 16 naprawisz sobie sam. Dostępne są oryginalne części zamienne i oficjalne poradniki

Naprawa smartfonów od Apple jest dziś dużo prostsza, gdyż od kilku lat prężnie działa program Self Service Repair, który umożliwia każdemu użytkownikowi samodzielną naprawę wielu urządzeń od tej firmy. Dzięki niemu mamy dostęp do poradników, które krok po kroku wyjaśniają proces wymiany konkretnego podzespołu, a przy tym możemy nabyć oficjalne części zamienne. Do sklepu internetowego z tymi ostatnimi zawitały właśnie elementy dla rodziny iPhone 16.

Oficjalne części zamienne dla smartfonów z serii Apple iPhone 16 są już dostępne w autoryzowanym internetowym sklepie. Możemy przy tym liczyć na zniżkę, kiedy odeślemy wymieniony element.

Większość części zamiennych (łącznie z tymi, które wymieniono w poniższej tabeli) przyjdzie do nas z zestawem wkrętów. W sklepie internetowym, który spółka Service Parts or Tools (SPOT) stworzyła na zlecenie firmy Apple, znajdziemy zarówno takie części jak bateria, wyświetlacz, dolny głośnik oraz kieszeń na kartę SIM, jak i inne akcesoria pokroju kleju do wyświetlacza, osłony płyty głównej, przecinaka do kleju, czy też kluczy dynamometrycznych. Oczywiście tak jak wspomniano na początku, oprócz części zamiennych możemy liczyć na poradniki, które poprowadzą nas przez cały proces wymiany konkretnego elementu.

Bateria Wyświetlacz Aparaty tylne Tylne szkło obudowy Apple iPhone 16 499 zł / 259,48 zł 1479 zł / 1405 zł 859 zł / 652,84 zł 849 zł / 645,24 zł Apple iPhone 16 Plus 1779 zł / 1690,05 zł 999,01 zł / 759,25 zł Apple iPhone 16 Pro 579 zł / 301,08 zł 1229 zł / 987,24 zł 849 zł / 645,23 zł Apple iPhone 16 Pro Max 2148 zł / 2041,54 zł 999,01 zł / 759,25 zł

Druga cena uwzględnia zniżkę, jaką otrzymamy za zwrot uszkodzonej części.

Części na pierwszy rzut oka wydają się bardzo drogie, wszak bateria do smartfonów Apple iPhone 16 i iPhone 16 Plus kosztuje 499 zł, natomiast kiedy weźmiemy pod uwagę zniżkę, jaką otrzymamy po zwrocie uszkodzonego elementu, to sytuacja będzie wyglądać dużo lepiej - w tym przypadku cena spadnie do 259,48 zł. Zniżka nie zawsze będzie tak korzystna, gdyż decydując się na wymianę wyświetlacza, odzyskamy raptem kilkadziesiąt złotych, jednak jest to dość zrozumiałe. Sklep z omawianymi częściami (do wielu urządzeń firmy Apple), a także podręcznikami napraw znajduje się pod tym adresem.

Źródło: Apple