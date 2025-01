Pakiet diagnostyczny od Apple już w Europie. Każdy może sprawdzić wadliwe podzespoły w iPhonie i Macu

Firma Apple od dłuższego czasu oferuje użytkownikom możliwość wymiany wadliwych części w urządzeniach takich jak smartfony Apple iPhone, czy komputery i laptopy Apple Mac. W internetowym sklepie można nabyć oryginalne podzespoły i zestawy naprawcze, a przy tym otrzymamy instrukcje dotyczące samej naprawy. Teraz do tego grona dołącza narzędzie diagnostyczne, które od końcówki 2023 roku było dostępne dla osób mieszkających w USA.

Posiadacze urządzeń od Apple z wybranych krajów w Europie mogą już skorzystać z narzędzia diagnostycznego, które pozwoli im wykryć wadliwe części. Do tej pory taka możliwość istniała tylko dla użytkowników z USA.

Oprogramowanie Apple Diagnostics do samoobsługowej naprawy (Apple Diagnostics for Self Service Repair) daje użytkownikom urządzeń od Apple te same możliwości, jakie mają wszystkie "Autoryzowane Serwisy Apple i niezależni dostawcy usług naprawczych". Tak jak wspomniano, wcześniej mogli z niego korzystać jedynie użytkownicy z USA (od grudnia 2023 roku), a teraz stało się ono dostępne dla osób z Europy (mowa o 32 państwach). Narzędzie pozwoli zdiagnozować podzespoły w iPhonie, Macu lub monitorze Studio Display i wskazać, który z nich jest wadliwy, dzięki czemu od razu się dowiemy, co należy wymienić. Obsługiwane są 42 urządzenia, wśród których znalazł się także MacBook Air z chipem Apple M3.

Z komunikatu prasowego od Apple możemy się dowiedzieć, że firmie "zależy, aby oferować bezpieczne i ekonomiczne opcje naprawy". Użytkownicy mają więc dostęp do internetowego sklepu, w którym można znaleźć oryginalne części zamienne i zestawy do naprawy. Z pierwszą częścią zdania z cytatu można się zgodzić, natomiast z drugą... cóż, już niekoniecznie. Dla przykładu akumulator i zestaw wkrętów do smartfona Apple iPhone 15 kosztuje 499 zł. Dużo ciekawiej wygląda sytuacja, gdy zechcemy wypożyczyć profesjonalny zestaw narzędzi do tego samego urządzenia. Widoczny na początku koszt to nieco ponad 270 zł za tydzień, jednak kiedy już przejdziemy do koszyka, okaże się, że Apple zablokuje nam na koncie dodatkowo niemal 10 tys. zł do czasu, aż nie zwrócimy całego zestawu i nie zostanie on sprawdzony przez firmę. Bezpiecznie? Być może. Ekonomicznie? Ten zwrot można włożyć między bajki. Jeśli chcemy zdiagnozować swój sprzęt od Apple, to oprogramowanie znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Apple