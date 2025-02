Apple iPhone 18 Pro otrzyma ekran LTPO nowej generacji. Prawdopodobnie zapewni lepszą wydajność energetyczną

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący iPhone SE 4. generacji będzie ostatnim smartfonem Apple z ekranem OLED o częstotliwości odświeżania obrazu 60 Hz. Według licznych przecieków nadchodzące smartfony iPhone 17 będą miały ekrany LTPO - i mowa tutaj o wszystkich modelach z tej serii, nawet tych podstawowych. Fani giganta na pewno będą zadowoleni z takiego posunięcia, jednak pojawiły się właśnie doniesienia, że Apple w przyszłości i tak będzie dążyć do wyróżnienia modeli Pro w tym aspekcie.

Do premiery iPhone'ów 18 zostały jeszcze niecałe dwa lata, jednak już teraz znany informator @Jukanlosreve twierdzi, że modele Pro i Pro Max zostaną wyposażone w nowoczesne ekrany typu LTPO+. Można podejrzewać, że jest to oznaczenie umowne i ostatecznie ekrany będą określane nieco inaczej. Co istotne, na ten moment nie wiadomo zbyt wiele o tej technologii, gdyż jeszcze nie została wprowadzona na rynek, aczkolwiek wydaje się, że zapewni ona jeszcze lepszą wydajność energetyczną, a być może również jeszcze wyższą częstotliwość odświeżania obrazu. Musimy poczekać na więcej informacji w tej sprawie.

Exclusive: Apple is reportedly planning to use upgraded LTPO+ panels for the iPhone 18 Pro series, replacing the current LTPO panels.



LTPO+ is a display technology that has not yet been introduced to the market. It is expected to enhance speed and power efficiency compared to…