Smartfony Apple iPhone 17 otrzymają autorski modem Wi-Fi i nowy aparat 24 MP. Szykują się kolejne zmiany w specyfikacji

Tegoroczna seria iPhone'ów zapowiada się wyjątkowo interesująco. Wszystko bowiem wskazuje na to, że producent szykuje masę zmian w stosunku do poprzednich modeli. Wiele przecieków wskazuje na mocno odświeżony design urządzeń, a także debiut zupełnie nowego modelu Air wyróżniające się bardzo cienką obudową, jednak poza tym kolejne źródła potwierdzają inne nowości w specyfikacji technicznej. Czego konkretnie można oczekiwać?

Wygląda na to, że smartfony iPhone 17 zaoferują lepszą jakość zdjęć selfie i wideoreozmów. Autorskie modemy do sieci Wi-Fi powinny natomiast wyeliminować zależność Apple od innych zewnętrznych dostawców.

Według analityka Jeffa Pu wszystkie cztery nadchodzące iPhone'y 17 które trafią na rynek w tym roku (bazowy, Air, Pro i Pro Max), będą wyposażone w ulepszony przedni aparat o rozdzielczości 24 megapikseli. Dla porównania, wszystkie cztery modele z serii iPhone 16 otrzymały przednią kamerkę 12 MP. Dzięki wyższej rozdzielczości zdjęcia zachowają wysoką jakość nawet po większym przycięciu, co zapewni większą elastyczność podczas późniejszej obróbki, jednak jest duża szansa, że zwykli konsumenci od razu będą w stanie cieszyć się ładniejszymi selfie i wyższą jakością wideorozmów.

Co więcej, według najnowszych doniesień nowe smartfony Apple otrzymają również zupełnie nowy modem do obsługi sieci Wi-Fi. Jak wiadomo, niedawno w modelu 16e zadebiutował układ C1 do obsługi sieci 5G i LTE, jednak gigant z Cupertino najwidoczniej postanowił pójść za ciosem i wyeliminować zależność od innych zewnętrznych dostawców (w tym przypadku od firmy Broadcom). Użytkownicy na pewno będą mogli liczyć na obsługę standardu Wi-Fi 7 zapewniającego szczytowe prędkości ponad 40 Gb/s, a kto wie, być może nowa autorska konstrukcja zapewni coś ekstra (np. lepszą energooszczędność)? O tym, jak nowe rozwiązania spisują się w praktyce, dowiemy się jesienią tego roku. Premiera smartfonów Apple iPhone 17 powinna odbyć się we wrześniu.

Źródło: MacRumours