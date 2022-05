TP-Link EAP610-Outdoor – zewnętrzny punkt dostępowy WiFi 6 z możliwością stworzenia 16 identyfikatorów SSID

Punkt dostępowy pokroju debiutującego dziś rozwiązania TP-Link EAP610-Outdoor służy m.in. do budowy centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej WiFi 6 na dużych powierzchniach. Urządzenie znajdzie więc zastosowanie zwłaszcza w tych miejscach, w których z bezprzewodowej sieci korzysta wielu użytkowników jednocześnie. Sprawdzi się na hotelowych tarasach, parkingach i basenach, w restauracyjnych ogródkach, a także magazynach i halach produkcyjnych. W urządzeniu TP-Link EAP610-Outdoor nie mogło zabraknąć obudowy odpornej na różne warunki atmosferyczne (certyfikat IP67).

TP-Link EAP610-Outdoor to nowy access point w standardzie AX1800, który pozwoli na obsługę WiFi 6, a także na stworzenie do 16 identyfikatorów SSID.

EAP610-Outdoor oferuje łączną przepustowość do 1800 Mb/s w dwóch pasmach (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz). Model wyposażono w gigabitowy port Ethernet, zaś obsługę standardu PoE 802.3af oraz pasywnego PoE z dołączonym do zestawu injectorem umożliwia podłączenie oraz zasilenie urządzenia za pomocą jednego kabla sieciowego. Najnowszy punkt dostępowy TP-Link wspiera także technologię mesh umożliwiającą bezprzewodowe przyłączenie urządzenia do sieci. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia instalację w miejscach, gdzie trudno doprowadzić kabel sieciowy.

Dzięki technologii MU-MIMO access point może komunikować się z wieloma urządzeniami jednocześnie, dlatego ma sprawdzić się w sieciach nawet z dużą ilością użytkowników. EAP610-Outdoor pozwala przy tym na stworzenie do 16 niezależnych sieci WiFi (SSID) oraz stworzenie sieci dla gości z logowaniem przez stronę powitalną, SMS, Facebook, vouchery lub jednorazowe hasła dostępu. Urządzenie wyposażono ponadto w technologię OFDMA, która sprawia, że w środowiskach z dużym ruchem danych może ono osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość, niż punkty dostępowe pracujące w standardzie WiFi 5 (802.11ac).

Dzięki zgodności z platformą Omada SDN, nowy access point od marki TP-Link może być zarządzany także przez chmurę. Platforma pozwala zarządzać centralnie i za pomocą jednego interfejsu całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami. Urządzenie mierzy 280 x 106 x 57 cm (bez anteny), a można je zainstalować zarówno na słupach jak i na ścianie (elementy montażowe znajdują się w zestawie). Szczegółową specyfikację urządzenia możecie znaleźć przechodząc pod ten adres. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy urządzenie dokładnie wejdzie do sprzedaży oraz ile będzie kosztować.

Źródło: TP-Link