Keenetic Runner 4G - Test wydajności i funkcjonalności zagadkowego routera 802.11n z wbudowanym modemem LTE

Z firmą Keenetic po raz pierwszy do czynienia miałem całkiem niedawno, kiedy to opisałem swoje wrażenia z testów modelu Titan. Router ten zaskoczył mnie naprawdę pozytywnie, gdyż bardzo dobrze radził sobie przede wszystkim ze sprawnym i szybkim kopiowaniem plików zachowując przy tym stabilne połączenie sieciowe, a jego panel administracyjny cechował się funkcjonalnym GUI. Był też rozsądnie wyceniony, co w sumie dotyczy wszystkich pozostałych urządzeń wchodzących wkład portfolio Keenetica. Wobec tego, z wielkim zainteresowaniem postanowiłem się przyjrzeć innemu routerowi tej firmy. Bohaterem dzisiejszego testu będzie Keenetic Runner 4G. Sprzęt ten nastawiony jest przede wszystkim na udostępnianie połączenia internetowego nawiązywanego za pośrednictwem sieci komórkowej i tak też go będę traktował podczas testów. Zobaczymy zatem, jak sobie z tym zadaniem poradzi. Nie będę owijał w bawełnę – po teście poprzedniego modelu Keenetic, moje oczekiwania co do stosunku cena/jakość są dość spore.

Autor: Kamil Śmieszek

Marka Keenetic, o ile raczej mało znana (o ile w ogóle) w naszym kraju, jeśli chodzi o dostawcę typowo konsumenckiego sprzętu sieciowego, to zdecydowanie nie powstała „wczoraj”. Założona została bowiem w 2010 roku stanowiąc część firmy Zyxel, które w świecie urządzeń sieciowych jest już zdecydowanie bardziej znana. W 2017 miała miejsce reorganizacja tego przedsiębiorstwa i Keenetic od tamtej pory jest marką niezależną, nastawioną głównie na rynek Europy Wschodniej. Od tego czasu pod jej szyldem ukazało się na ponad dwadzieścia modeli. W Rosji, według badań GfK na lata 2014-2019, Keenetic zajmuje drugie miejsce pod względem sprzedaży, odpowiadając za prawie jedną trzecią rynku routerów Wi-Fi w ujęciu pieniężnym. W 2019 roku firma z powodzeniem weszła na rynek turecki i przystąpiła do przygotowywania się do ataku na rynek Europejski.

Keenetic Runner 4G jest jednym z najtańszych routerów "stacjonarnych" z wbudowanym modemem LTE. Nie jest on jeszcze co prawda dostępny w polskich sklepach, jednak nie zmienia to faktu, że warto się przyjrzeć jego możliwościom i funkcjonalności.

Portfolio marki Keenetic, jeśli chodzi o routery, jest dość mocno rozbudowane. Dominują w nim, póki co, urządzenia należące raczej do tej niskiej/średnio-niskiej półki cenowej. Nie jest to absolutnie nic złego, gdyż większość użytkowników i tak prędzej kupi sobie do domowych zastosowań jakiś tańszy router niż wypasiony, przeładowany funkcjami i kipiący wydajnością sprzęt dla entuzjastów za równie wypasioną sumę. Takim przystępnie wycenionym routerem, a zarazem bardzo ciekawym routerem był ostatnio recenzowany Keenetic Titan. Dziś pora na model Runner 4G. Rynek urządzeń sieciowych zorientowanych na udostępnianie komórkowego połączenia internetowego jest dość…dziwny. Chodzi mi o to, że przeważnie przeciętnej klasy urządzenia za zintegrowanie z nimi modemu nagle kosztują dwa razy drożej niż kosztować powinny. I mam tu na myśli te routery stacjonarno-mobilne, pozbawione akumulatora. No i pod tym względem warto przyjrzeć się bohaterowi dzisiejszego testu. Nie jest on jeszcze dostępny na naszym rynku, ale za pośrednictwem Amazona da się go kupić w przeliczeniu za około 320 zł. Plasuje go to na tej samej półce cenowej, co chociażby TP-Link MR-6400 – mamy więc do czynienia z jednym z najtańszych routerów tego typu.

Specyfikacja techniczna Keenetic Runner 4G



Procesor: MediaTek MT7628N (575 MHz)

Układ radiowy: MediaTek MT7628N

Modem: Qualcomm Snapdragon X5

Pamięć RAM: 128 MB

Anteny: LTE - zewnętrzne, 2x; odłączalne RP-SMA, Wi-Fi - zewnętrzne, 2x

Obsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, router 3G/4G, switch ethernetowy

Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (w sumie do 300 Mb/s)

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2,4 GHz

Interfejsy sieciowe: 3x 10/100 Mbps LAN + 1x 10/100 Mbps WAN

Bezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (Radius), WPS, filtrowanie MAC

DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów

Obsługa sieci VLAN

3G/4G Failover

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Kontrola dostępu: kontrola rodzicielska, QoS

Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG

Kontrola dostępu: QoS - priorytety ruchu, limitowanie przepustowości, kontrola rodzicielska

Serwer VPN: OpenVPN, IPsec, PPTP

Obsługa Dynamic DNS

Obsługa zabezpieczeń DNS (m.in. CloudFlare DNS)

Obsługa IPv6

Sieć gościnna

Wymiary: 15.9 x 11.0 x 2.9 cm (wys. x szer. x gł.)

Sercem testowanego dziś routera jest scalak MediaTek MT7628N taktowany zegarem 575 MHz. Ta prosta, sprawdzona jednostka wykorzystywana była/jest w wielu tanich urządzeniach sieciowych wspierających Wi-Fi 802.11n i mam tu na myśli oczywiście routery, repeatery i punkty dostępowe. Pamięci RAM na pokładzie mamy 128 MB, a komunikację radiową realizuje wspomniany wyżej SoC. Router posiada wbudowany model LTE Qualcomm Snapdragon X5, któremu towarzyszą dwie odłączalne anteny z gniazdami RP-SMA. Połączenia za pomocą kabla sieciowego są obsługiwane jedynie w standardzie Fast Ethernet (zarówno LAN, jak i WAN). Portów USB, a zatem jakichkolwiek możliwości rozszerzenia – brak. Mamy za to sporo funkcji związanych z oprogramowaniem, z racji posiadania tego samego systemy operacyjnego, co Keenetic Titan, czyli KeeneticOS.