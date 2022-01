Keenetic Titan - Test routera AC2600, nowego gracza w gronie przystępnie wycenionych urządzeń sieciowych segmentu SOHO

Co jakiś czas na rynku typowo konsumenckiego sprzętu sieciowego pojawia się nowy gracz. Sytuacja może przedstawiać się różnie – jakaś znana firma powołuje swoją markę-córkę do reprezentowania innego segmentu urządzeń (jak TP-Link i Mercusys) czy „producent od wszystkiego” musi także i tu dorzucić swoje trzy grosze (Xiaomi). Czasem jednak zdarza się, że na naszym rodzimym rynku pojawia się zupełnie nowy gracz, który również chciałby ugryźć kawałek sieciowego tortu. Dokładnie taka sytuacja ma miejsce w przypadku firmy Keenetic. Dziś przyjrzę się jednemu z routerów, będących częścią może niezbyt rozbudowanego, ale dość kompletnego portfolio tej firmy – modelowi Keenetic Titan. Nie będzie to jednak koniec, gdyż niedługo na naszych łamach zagości recenzja Keenetica Runner 4G. Obydwa urządzenia przedstawiają się na swój sposób całkiem interesująco, szczególnie w segmencie cenowym, do którego aspirują. Nie przedłużam jednak tego wywodu, zobaczmy co ten pierwszy router ma nam do zaoferowania.

Autor: Kamil Śmieszek

Marka Keenetic, o ile raczej mało znana (o ile w ogóle) w naszym kraju, jeśli chodzi o dostawcę typowo konsumenckiego sprzętu sieciowego, to zdecydowanie nie powstała „wczoraj”. Założona została bowiem w 2010 roku stanowiąc część firmy Zyxel, które w świecie urządzeń sieciowych jest już zdecydowanie bardziej znana. W 2017 miała miejsce reorganizacja tego przedsiębiorstwa i Keenetic od tamtej pory jest marką niezależną, nastawioną głównie na rynek Europy Wschodniej. Od tego czasu pod jej szyldem ukazało się na ponad dwadzieścia modeli. W Rosji, według badań GfK na lata 2014 - 2019, Keenetic zajmuje drugie miejsce pod względem sprzedaży, odpowiadając za prawie jedną trzecią rynku routerów Wi-Fi w ujęciu pieniężnym. W 2019 roku firma z powodzeniem weszła na rynek turecki i przystąpiła do przygotowywania się do ataku na rynek Europejski.

Keenetic Titan to całkiem rozsądnie wyceniony router AC2600. Podczas testu będę poszukiwał w nim przede wszystkim równie rozsądnej wydajności oraz funkcjonalności, która pozwoli mu nawiązać walkę jak równy z równym z konkurencyjnymi rozwiązaniami.

Marka Keenetic aspiruje raczej do segmentu budżetowego sprzętu sieciowego. Próżno tu szukać chociażby routerów o wyszukanym designie czy wybitnie rozbudowanej konstrukcji. Jeśli interesuje was high end, „gamingowe” routery wyposażone w wielordzeniowe procesory, obsługujące najszybsze standardy Wi-Fi – to raczej nie w portfolio Keenetica nie znajdziecie nic dla siebie. Tutaj liczy się korzystny stosunek cena/jakość i prostota konstrukcji sprzętu, który po prostu będzie sprawnie działał w domu użytkowników o niewygórowanych oczekiwaniach. Bohater dzisiejszego testu, czyli router Keenetic Titan AC2600 to obecnie najwyższy model w stawce, jeśli chodzi o ofertę producenta w ogóle. Cena? Rozsądna, bowiem w przeliczeniu z euro, kosztuje on około 450 zł. Znajdzie się w tej cenie kilka konkurencyjnych routerów o podobnej specyfikacji technicznej, ba – dostaniemy nawet coś obsługującego standard 802.11ax. Niekoniecznie musi to jednak świadczyć o wydajności, ogólnej funkcjonalności, a co za tym idzie – przydatności routera dla końcowego użytkownika.

Specyfikacja techniczna Keenetic Titan:



Procesor: MediaTek MT7621A (880 MHz, 2 rdzenie)

Pamięć RAM: 256 MB DDR3

Anteny: 4x, zysk 5 dBi

Obsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, AP, repeater, WISP, switch ethernetowy, mesh

Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave2

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2.4 (MediaTek MT7602EN) i 5 GHz (MediaTek MT7612EN)

Maksymalna przepustowość dla Wi-Fi: 800 Mb/s - 2.4 GHz, 1733 Mb/s - 5 GHz, w sumie do 2533 Mb/s

Obsługa MU-MIMO 4x4, beamformingu

Interfejsy sieciowe: 5x RJ-45, 1x Combo RJ-45/SFP 10/100/1000 Mbps Ethernet

Wejścia/wyjścia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0

Możliwości rozszerzenia: pamięć przenośna, modem 3G/4G, drukarka

Bezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise (Radius), WPS, filtrowanie MAC

DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Kontrola dostępu: QoS - priorytety ruchu, limitowanie przepustowości, kontrola rodzicielska

Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG

Obsługa Dynamic DNS

Obsługa zabezpieczeń DNS (m.in. CloudFlare DNS)

Obsługa IPv6

Sieć gościnna

Wymiary: 21.4 x 15.4 x 3.3 cm (szer. x gł. x wys.)

Gwarancja: 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna routera przedstawia się nie najgorzej. Jak już wspomniałem wyżej, Keenetic Titan obsługuje standard 802.11ac w wariancie AC2600 – mamy zatem przepustowość maksymalnie 1733 Mb/s dla sieci 5 GHz oraz 800 Mb/s dla 2.4 GHz. Główny SoC stanowiący serce urządzenia to dwurdzeniowy MediaTek MT7621A o częstotliwości taktowania 880 MHz. Jest to scalak bardzo dobrze znany, napędzający wiele routerów (i nie tylko) dostępnych na rynku już od dłuższego czasu. Za sieć Wi-Fi odpowiedzialne są układy MediaTek MT7602EN (802.11b/g/n – 2.4 Ghz) oraz MT7612EN (802.11a/n/ac – 5 GHz). Pracują one w konfiguracji MIMO 4x4:4. Całości towarzyszy 256 MB pamięci RAM DDR3, a także 128 MB pamięci flash. Interfejsy sieciowe to standardowe porty Gigabit Ethernet z jednym wyjątkiem – producent zastosował tu też złącze SFP. Konfigurację dopełniają dwa porty USB, jedna sztuka 2.0 i jedna – 3.0.