QNAP TS-364 - Test najnowszego trzydyskowego serwera NAS QNAP z Intel Celeron N5105, obsługą SSD M.2 oraz sieci 2.5G Ethernet

Podstawowym zadaniem serwera NAS jest dbanie, by składowane na nim dane były bezpieczne. Bezpieczeństwo to opiera się głównie na kopiach zapasowych danych urządzeń działających w sieci LAN (ale nie tylko). Przy wsparciu takich mechanizmów, jak migawki czy wersjonowanie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się np. przed przypadkowym usunięciem plików, a także zmniejszyć skutki działania szkodników typu ransomware. Istotna jest również ochrona przed utratą danych wskutek awarii nośników używanych do ich przechowywania. Tu z pomocą przychodzi wykorzystanie macierzy RAID, która do działania wymaga przynajmniej dwóch dysków. Oczywiście, im większa liczba dysków – tym większy poziom ochrony danych przez awarią. Na rynku konsumenckich serwerów NAS najbardziej popularne są konstrukcje dwu- lub czterodyskowe. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ta liczba była „nietypowa”. Na przykład trzy. Serwerem, który oferuje taką możliwość jest QNAP TS-364 i będzie on bohaterem dzisiejszego testu.

Autor: Kamil Śmieszek

NAS (Network Attached Storage) jest technologią umożliwiającą podłączenie zasobów pamięci dyskowych bezpośrednio do sieci komputerowej. Określeniem tym zaczęto nazywać również urządzenia, które pozwalają na stworzenie takiego sieciowego „nośnika danych”. Sprzęt ten to najczęściej minikomputer z własnym procesorem, pamięcią RAM i systemem operacyjnym. Za jego pośrednictwem możemy zarządzać danymi zgromadzonymi na podłączonych do serwera nośnikach, będącymi zwykle tradycyjnymi dyskami twardymi. Takie właśnie serwery od wielu lat wytwarza firma QNAP. Kolejny, równie popularny co Synology tajwański producent ma na swoim koncie kilka serii sieciowych centrów danych, przeznaczonych dla różnych odbiorców: domowych, małych firm oraz dużych przedsiębiorstw. Spośród nich wyróżnić możemy takie rodziny produktów, jak TS, TVS czy HS wraz z jednostkami rozszerzającymi do nich.

QNAP TS-364 dzięki możliwości zainstalowania maksymalnie pięciu dysków jest dość wszechstronnym serwerem NAS. Przynajmniej w teorii powinien sprawdzić się także w tych zastosowaniach, które wymagają nieco większej wydajności podsystemu dyskowego.

Jednodyskowe serwery NAS to tak naprawdę bardziej rozbudowane funkcjonalnie sieciowe dyski zewnętrzne. Ich rola w zabezpieczaniu naszych mniej lub bardziej cennych danych ogranicza się do bezpieczeństwa logicznego, nie związanego z samym serwerem – czyli chociażby przed wspomnianym wyżej przypadkowym ich usunięciem. W pewnym stopniu stosując takie rozwiązanie chronimy się też przed skutkami awarii nośników danych – jeśli laptop, smartfon czy cokolwiek innego "polegnie", a my pamiętaliśmy o regularnym wykonywaniu kopii zapasowych, dane wciąż da się odzyskać. Co jednak w sytuacji awarii dysku samego serwera NAS? Pod tym względem brak jakiegokolwiek zabezpieczenia mi osobiście nie pozwoliłby spać spokojnie – dyski się psują, niezależnie czy mowa o HDD czy SSD. Wybierając NAS warto zdecydować się na zakup czegoś, co pozwala na montaż przynajmniej dwóch dysków i stworzenie macierzy RAID 1. A co z większą ich liczbą? O ile dla czterech i więcej możemy pokusić się o wykorzystanie macierzy RAID 6 lub 10, które chronią przed utratą dwóch dysków twardych, tak przewaga „trójdyskowców” jest na tym polu dość dyskusyjna. QNAP TS-364 jest serwerem wycenionym bardzo podobnie do czterodyskowych urządzeń. Możliwość zamontowania w nim wyłącznie trzech dysków ogranicza nas do RAID 5, który nie dość, że chroni przed utratą wyłącznie jednego dysku, to dodatkowo (przynajmniej w teorii) spowalnia zapis danych. Ostatni problem nie zawsze jednak tym problemem będzie – w zależności od zastosowań. Pewnym jego rozwiązaniem jest możliwość zainstalowania dwóch nośników SSD M.2 i stworzenia na nich dodatkowej puli pamięci, która przyspieszy działanie całego NASa. Tego dziś na razie nie będę testował, a skupię się na wydajności serwera bez dodatkowych wspomagaczy.

Specyfikacja techniczna QNAP TS-364:

Procesor: Intel Celeron N5105 (4 rdzenie, 2.0 GHz, 64 bit)

Pamięć RAM: 4 GB DDR4 (max 16 GB)

Karta graficzna: Intel UHD Graphics

Dyski twarde: możliwość instalacji 3x HDD SATA II/III 3.5" (max 250 TB łącznie - 2.5" z opcjonalnymi kieszeniami)

Dyski M.2: 2x2280 PCIe Gen 3)

Cache SSD: opcjonalnie w postaci dysków SSD SATA/M.2 dla Qtier

Obsługa S.M.A.R.T., skanowania i odzyskiwania uszkodzonych sektorów

Typy macierzy dyskowych: JBOD, RAID0, RAID1, RAID5

Systemy plików - dyski wewnętrzne: EXT4

Systemy plików - dyski zewnętrzne: EXT4, EXT3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT (dodatkowo płatny, opcjonalny pakiet)

Interfejsy sieciowe: 1x 2.5G LAN

Wejścia/wyjścia: 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b

Możliwości rozszerzenia: karta PCIe 2.0 (złącze x4) z obsługą dysków M.2/10G Ethernet, Google Edge TPU, Wi-Fi, karta graficzna, kamera, drukarka

Kensington Lock

System: QNAP QTS 5

Obsługiwane protokoły sieciowe: CIFS/SMB, AFP, NFS (v.3, 4, 4.1), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, SNMP, SMTP, LDAP, WebDAV

Obsługa DLNA

Transkodowanie sprzętowe: H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 i VC-1, max – 1080p, 30 FPS

Serwer VPN (L2TP/IPsec, OpenVPN)

Automatyczne sprawdzanie integralności danych

Opcje backupu danych: kopie wewnętrzne, kopie na zewnętrzny udział sieciowy CIFS, FTP, rsync, RRTR, usługi chmurowe (chmura VJBOD, HybridMount, HBS), migawki

Wymiary: 14.2 × 15.0 × 26.0 cm (wys. x szer. x gł.)

Waga: 1.64 kg

Gwarancja: 2 lata z możliwością rozszerzenia do 5 lat

Pora teraz przyjrzeć się testowanemu serwerowi nieco bliżej od środka. Serce QNAPa TS-364 stanowi czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5105 taktowany zegarem 2 GHz (maksymalnie 2.9 GHz w trybie Turbo). Układ z rodziny Jasper Lake jest jeszcze stosunkowo rzadko spotykany w serwerach NAS – w TS-364 jest to moja pierwsza z nim styczność. Zanosi się jednak na to, że będzie on naturalnym następcą szeroko stosowanych w serwerach jednostek serii J, jak J4105. Różnice to przede wszystkim niższy proces technologiczny (10 nm vs 14 nm), większa ilość obsługiwanej pamięci RAM (16 GB vs 8 GB) oraz wydajniejszy zintegrowany układ graficzny. Pamięci RAM na pokładzie mamy 4 GB, co w razie potrzeby spokojnie można rozszerzyć do 16 GB – wolny slot jest dostępny. Jeśli chodzi o podsystem dyskowy, to w standardzie mamy wsparcie dla trzech dysków HDD 3.5” oraz dwóch nośników M.2 2280. Montaż zwykłych dysków SSD 2.5” możliwy jest dopiero po zakupie dedykowanych kieszeni. Z innych ciekawostek należy wspomnieć o łączności ze światem za pomocą Ethernetu w wariancie 2.5G, a także obecności trzech portów USB 3.2, z których dwa są w standardzie USB 3.2 Gen 2.