Thermaltake Toughpower iRGB PLUS - producent odświeża serię cyfrowych zasilaczy, teraz zgodnych ze standardem ATX 3.0

Thermaltake postanowił w ostatnim czasie odświeżyć swoją serię zasilaczy ATX Toughpower iRGB PLUS. Wkrótce do sprzedaży mają trafić dwa nowe modele cechujące się wysoką mocą i zgodnością ze standardami ATX 3.0 oraz PCIe 5.0. Względem poprzedników producent postanowił poprawić niektóre parametry, jak i wymienić podzespoły na te lepszej jakości. Zerknijmy zatem co zaoferują nam nowe cyfrowe jednostki PSU z certyfikatami 80 PLUS Titanium.

Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1650 W Titanium oraz 1250 W Titanium to odświeżone zasilacze zgodne ze standardami ATX 3.0 i PCIe 5.0. Producent wprowadził również niewielkie poprawki i wydłużył gwarancję aż do 10 lat.

Toughpower iRGB PLUS 1650 W Titanium zaoferuje nam aż dwie wtyczki 12VHPWR (600 W), siedem złącz dla przewodów EPS i PCI-E 8-pin oraz sześć złącz dla przewodów ze wtyczkami dla urządzeń peryferyjnych. Zasilacz ma cechować się mniejszymi wymiarami niż poprzednik, mówimy tutaj o szerokości 150 mm, długości 180 mm oraz wysokości na poziomie 86 mm. W produkcie zastosowano wysokiej jakości japońskie kondensatory 105°C, przetwornicę DC to DC, obwody rezonansowe LLC oraz pojedynczą linię +12 V. Całość zaowocowała spełnieniem norm dla przyznania certyfikatu 80 PLUS Titanium, a to oznacza, że sprawność zasilacza przy 50% obciążeniu nie spada poniżej 96%. Warto też wspomnieć, że modele z tej serii to zasilacze cyfrowe, a to oznacza, że zastosowano w nich tak zwaną cyfrową tablicę sterującą (Digital Control Board). Rozwiązanie to odpowiada między innymi za pomiar i regulację napięć oraz umożliwia nam jako użytkownikom podgląd parametrów zasilacza i sterowanie wentylatorem.

Toughpower iRGB PLUS 1650 W Titanium oraz 1250 W Titanium zostały wyposażone w wentylatory 140 mm Riing Duo RGB, które posiadają dwa pierścienie z diodami LED RGB. Model o mniejszej mocy został wyposażony jedynie w jedną wtyczkę 12VHPWR (600 W), pięć złącz dla przewodów EPS i PCI-E 8-pin oraz sześć złącz dla przewodów z końcówkami SATA i MOLEX. Pod kątem budowy oraz wymiarów Toughpower iRGB PLUS 1250 W Titanium wypada identycznie jak mocniejsza wersja. Warto dodać, że oba modele mają też bardzo małe widełki tolerancji dla regulacji napięcia na głównych obwodach zasilacza, bowiem te mogą wynosić maksymalnie +/- 2%. Reasumując, zapowiadają się naprawdę dobre zasilacze w górnej półki, które powinniśmy już niebawem ujrzeć na polskich półkach sklepowych, gdyż już jest dostępna instrukcja w języku polskim. Wiemy też, że wersja 1250 W została wyceniona na 379,99 USD, a to około 1623 zł. Natomiast za mocniejszy model 1650 W przyjdzie nam zapłacić aż 449,99 USD, czyli 1835 zł.

Źródło: Thermaltake