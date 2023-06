XPG Fusion 1600 Titanium - zaprezentowano zasilacz, który może obsłużyć cztery karty NVIDIA GeForce RTX 4090 równocześnie

Wraz z postępem technologicznym sprzęt komputerowy jest coraz bardziej wymagający dla zasilaczy. Problem ten staje się widoczny zwłaszcza, jeśli ktoś planuje wykorzystać konfigurację z kilkoma kartami graficznymi. W takim przypadku niezbędna jest jednostka o określonej mocy. Firma ADATA zaprezentowała podczas Computex 2023 propozycję dla takich osób. Zasilacz XPG Fusion 1600 Titanium radzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami.

XPG Fusion 1600 Titanium to cyfrowy zasilacz, który jest w stanie pracować pod obciążeniem przekraczającym znacznie jego nominalną moc. Bez trudu radzi sobie z obsługą czterech kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090.

Jak sama nazwa wskazuje, nominalna moc zasilacza wynosi 1600 W. Jego możliwości jednak na tym się nie kończą. Podczas tajwańskich targów zaprezentowano konfigurację złożoną z aż czterech kart graficznych GeForce RTX 4090 produkcji ASUS-a. Zestaw obciążono maksymalnie za pomocą aplikacji FurMark i OctaneBench. Według specyfikacji, karty graficzne tego typu cechują się TDP na poziomie 450 W, więc zastosowanie czterech oznacza 1800 W. Jest to oczywiście wartość przekraczająca moc wspomnianego zasilacza, ale nie ma on najmniejszych problemów z wytrzymaniem takiego obciążenia. Jak donosi serwis Tom's Hardware, w szczytowym momencie pobór mocy osiągał 2200 W, co jest wartością przekraczającą specyfikację o 37,5%.

Zasilacz XPG Fusion 1600 Titanium to urządzenie w pełni cyfrowe. Posiada trzy mikroprocesory, które umożliwiają za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania zaawansowaną konfigurację, monitoring pracy urządzenia, a także odpowiednią dystrybucję mocy i regulację napięcia. Możliwe jest także spersonalizowanie pracy wentylatora i poziomu zabezpieczenia nadprądowego. Zasilacz będzie objęty imponującą 12-letnią gwarancją. Jego premiera rynkowa ma odbyć się jeszcze czerwcu bieżącego roku, ale producent nie ujawnił na razie ceny. Biorąc pod uwagę charakterystykę produktu, w tym obecność transformatorów płaskich i tranzystorów GaN FET, należy przygotować się na pokaźny wydatek.

