CHIEFTEC Polaris 3.0 i Polaris Pro nowe serie zasilaczy w standardzie ATX 3.0 oferujące nawet 1300 W mocy i wysokie certyfikaty 80 PLUS

CHIEFTEC jako następny z producentów wprowadza na rynek odświeżone i w pełni modularne konstrukcje zasilaczy w standardzie ATX 3.0 i PCIe 5.0. PSU otrzymały złącza 12VHPWR oraz dysponują dużymi mocami do "wykarmienia" kart graficznych NVIDIA Geforce RTX 4000. Producent postawił również na wydajne chłodzenie i spełnienie wysokich certyfikacji 80 PLUS. Zatem zerknijmy co dokładnie ma nam do zaoferania seria Polaris 3.0 oraz Polaris Pro.

CHIEFTEC Polaris 3.0 to seria składająca się z przedstawicieli o mocach: 850 W, 1050 W, 1250 W. Na pokładzie PSU znajdziemy przetwornice półmostkową LLC z technologią przetwarzania napięcia DC to DC. Jednostki zaopatrzono także w japońskie kondensatory wytrzymujące temperaturę nawet 105 stopni. Wszystkie te rozwiązania mają na celu uzyskanie niskich tętnień i ścisłą regulację napięć. Rodzina zasilaczy Polaris 3.0 oferuje wysoką sprawność energetyczną, co zostało potwierdzone certyfikacją 80 PLUS Gold. Za chłodzenie odpowiada wentylator Polaris 3.0 135 mm z cichym dynamicznym łożyskiem olejowym FDB (Fluid Dynamic Bearing). Niestety, ale producent nie podzielił się z nami wykresem głośności do obciążenia zasilacza. Warto dodać, że cała seria Polaris 3.0 nie obsługuje tak zwanego trybu Zero RPM, a więc wentylator chłodzący będzie działał już od samego startu komputera PC.

Zasilacz CHIEFTEC Polaris Pro 1300 W to na chwilę obecną jedyny przedstawiciel tej serii. Jednostka PSU została wyposażona w tą samą przetwornice półmostkową LLC z technologią DC to DC i również wykorzystuje japońskie kondensatory 105 stopni. Jednak na tle słabszej rodziny Polaris 3.0, Polaris Pro wyróżnia się przede wszystkim sprawnością energetyczną na poziomie 90% przy 100% obciążeniu oraz 94% przy 50% wykorzystaniu mocy znamionowej. Zakwalifikowało to jednostkę do certyfikatu 80 PLUS Platinum. Zasilacz otrzymał również tryb półpasywnego działania wentylatora, tak zwany tryb Zero RPM. Sam jednak wentylator nie uległ zmianie i jest ten sam model z łożyskiem FDB co zastosowany w serii Polaris 3.0.

Zasilacze Polaris 3.0 posiadają praktycznie to samo okablowanie niezależnie od mocy, którą dysponuje jednostka. Jedynie wariant 850 W, oferuje tylko jeden przewód 8 Pin PCIe (6+2). Zatem na wyposażeniu znajdziemy: dwa przewody 8 Pin EPS (4+4), dwa kable 8 Pin PCIe (6+2), jeden przewód 16 Pin PCIe GEN5 (12VHPWR), trzy kable SATA, jeden przewód typu MOLEX oraz kabel 20+4 Pin ATX. Natomiast jak przystało na produkt z górnej półki, na wyposażeniu Polarisa Pro znajdziemy: dwa przewody 8 Pin EPS (4+4), trzy kable 8 Pin PCIe (6+2), trzy przewody SATA, jeden kabel typu MOLEX oraz przewód 16 Pin PCIe Gen5 (12VHPWR), kabel 20+4 Pin ATX do zasilania płyty głównej komputera i adapter typu FLOPPY.

Źródło: CHIEFTEC