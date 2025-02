The Occultist - psychologiczny horror na efektownym filmowym zwiastunie. Angielski głos Geralta wciela się w główną postać

Różnej maści horrory pojawiają się w branży dość regularnie - i najwyraźniej w najbliższym czasie również nie powinniśmy narzekać na braki w tej materii. Studio Daloar oraz wydawcy z Daedalic Entertainment przygotowują pewien projekt, który może spodobać się zwolennikom mrocznych historii z interesującą główną postacią. Na razie jeszcze musimy zaczekać na pojawienie się pierwszego gameplayu, ale wstępna zapowiedź brzmi dość zachęcająco.

Wypuszczono filmowy teaser The Occultist, który przedstawia fabularny zarys zbliżającego się pierwszoosobowego psychologicznego survival horroru.

Wygląda na to, że raczej nie mamy się co spodziewać tradycyjnego survival horroru. Alan Rebel, w którego wcielimy się w The Occultist, wyraźnie stroni od bezpośrednich starć ze straszydłami. Ale potrafi znaleźć sposób na skuteczne ich wytropienie i, w razie potrzeby, wyeliminowanie. Kluczowym przedmiotem w jego ekwipunku jest mistyczne wahadło - wokół niego bowiem kręcą się najważniejsze mechaniki gry związane z wpływaniem na otoczenie i wykrywaniem zagrożeń. A poniższy filmowy zwiastun ma być obietnicą jakości właściwej rozgrywki:

Co jasne, nie ma sensu jeszcze spekulować, na ile pod kątem wizualnym The Occultist będzie odpowiadał zaprezentowanemu powyżej materiałowi, ale zdecydowanie wygląda to intrygująco. Dużą część gry ma wypełniać eksploracja i rozwiązywanie różnorakich łamigłówek, ale znajdzie się i miejsce na sekwencje skradankowe. Nasz bohater wybiera się na zamieszkałą w przeszłości przez groźną sektę wyspę GodStone, by zbadać sprawę zaginięcia ojca. Na miejscu musi wykorzystać swoje nadprzyrodzone zdolności w celu dotarcia do sedna sprawy, nie dając się przy tym zabić. Co ciekawe, głosu Alanowi użyczył Doug Cockle. Pojawił się w wielu projektach - a ostatnio np. w Alan Wake II jako Robert Nightingale - ale ten charakterystyczny aktor chyba już zawsze będzie kojarzony przede wszystkim jako Geralt z Rivii w wiedźmińskiej serii CD Projektu. The Occultist ma wyjść w przyszłym roku na PC i konsole PS5 oraz Xbox Series X|S.

