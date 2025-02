The Last Batch - powstaje demo technologiczne, które bazuje na Breaking Bad. Tworzy je Polak na Unreal Engine 5

Od początku 2024 roku minęło zaledwie kilka miesięcy — w tym czasie zdążyło się jednak ukazać wiele gier wideo, które zostały stworzone przez polskie studia. Do takich można zaliczyć The Inquisitor, Manor Lords, czy też The Thaumaturge. Szczególnie ten drugi tytuł cieszy się uznaniem graczy, gdyż uważają oni, że stoi za nim jeden człowiek (choć to nie do końca prawda). Kolejny rodak próbuje swoich sił w tej branży i właśnie ogłosił powstawanie gry na podstawie serialu Breaking Bad.

The Last Batch to nadchodząca pokazowa wersja gry (demo), którą tworzy tylko jeden polski deweloper. Powstaje ona na silniku Unreal Engine 5 i ma zamiar zabrać nas z powrotem do świata Breaking Bad.

Produkcja The Last Batch ma być "trzecioosobową grą akcji, która przeniesie nas do uniwersum Breaking Bad. Wkraczając w ten świat, mamy się natknąć na wiele znanych z serialu lokacji, a także poznać bliżej głównych bohaterów serii, jakimi są Walter White i Jesse Pinkman" - aktualnie został udostępniony jedynie kinowy, fikcyjny zwiastun, do którego odnosi się cały opis, a który przedstawia krajobraz oddalonego o 40 km od Albuquerque miejsca To’hajiilee (Nowy Meksyk). Widzimy na nim postać Waltera White'a, który przemierza kamperem pustynne rejony. Oprawa graficzna stoi na naprawdę wysokim poziomie, a dodatkowo poszczególne kadry są bardzo dobrze przemyślane. Za całość odpowiada jeden Polak - Piotr Tatar.

Na razie oprócz samego zwiastuna produkcji nie powstało nic więcej, natomiast autor informuje, że aktualnie pracuje nad wersją demonstracyjną gry The Last Batch, która tworzona jest na silniku Unreal Engine 5. Wszystko zapowiada się na pierwszy rzut oka naprawdę dobrze, aczkolwiek pozostaje bardzo ważna kwestia, która może szybko skazać ten projekt na straty - prawa autorskie do marki Breaking Bad. Twórca nigdzie nie wspomina bowiem, aby współpracował z osobami odpowiedzialnymi za serial. Natomiast ciągle mówimy o pokazowej, krótkiej grze, na której autor raczej nie ma zamiaru zarabiać. Jeśli jesteśmy zainteresowani poczynaniami Piotra, to warto odwiedzić jego profil na ArtStation oraz na platformie YouTube.

