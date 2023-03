The Lamplighters League - Paradox Interactive przedstawia taktyczną grę turową od twórców serii Shadowrun

Nowe Age of Wonders nie jest jedynym godnym uwagi tytułem, który zostanie wydany przez Paradox Interactive. Po kilku latach przerwy z nowym IP powraca Harebrained Schemes, które przed BattleTech stworzyło chociażby udaną i całkiem popularną trylogię Shadowrun. Teraz wygląda na to, że jeszcze w tym roku przeniosą nas do nieco innego rodzaju uniwersum, ale wciąż z taktycznym zacięciem. Na razie otrzymaliśmy pierwsze szczegóły związane z grą.

The Lamplighters League to wydawany przez Paradox Interactive nowy projekt od Harebrained Schemes, gdzie ponownie czeka nas wiele taktycznej rozgrywki, ale w nieco innym settingu od tych, do których twórcy Battletech czy trylogii Shadowrun nas przyzwyczaili.

Na pierwszy rzut oka widać, że The Lamplighters League dość mocno nawiązuje klimatami do produkcji spod znaku Indiany Jonesa. Wprowadza nas jednak do alternatywnej wersji lat 30. ubiegłego wieku. Tam światu zagraża kult zwany Banished Court, my zaś wcielamy się w tytułową ekipę mniej bądź bardziej postrzelonych śmiałków tworzących organizację, która od niepamiętnych czasów miesza im szyki. Tym samym przyjdzie nam ścigać się z nimi po całym świecie, werbując nowych członków i tocząc starcia o strategiczne cele.

Kto grał chociażby w którąkolwiek odsłonę Shadowruna, w jakimś stopniu będzie już miał pewne pojęcie o podstawowych założeniach i kształcie rozgrywki. Powinniśmy się spodziewać dynamicznej walki turowej, podczas której o zwycięstwie decydowały będą indywidualne zdolności poszczególnych członków drużyny i synergia między nimi oraz to, jak dobrze będziemy wykorzystywać teren. Pierwszy trailer nie pokazuje nam na razie zbyt wiele, ale możemy liczyć na co najmniej bardzo solidną taktyczną turówkę w komiksowym wydaniu. Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery, ale najprawdopodobniej nadejdzie jeszcze w roku 2023. The Lamplighters League pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Grę sprawdzić będą mogli posiadacze abonamentu Xbox Game Pass.

Źródło: Youtube, Steam