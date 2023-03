Diablo IV - nienawiść wraca. Francuska katedra z osobliwymi dekoracjami w ramach promowania nadchodzącej otwartej bety

Wielkimi krokami zbliżają się otwarte testy beta prawdopodobnie największego letniego hitu 2023 roku. Na razie deweloperzy postarali się na pewno, żeby pomiędzy 24 a 26 marca każdy, kto posiada komputer osobisty na minimalnym poziomie, mógł sprawdzić, jak na tę chwilę gra się w Diablo IV. Teraz dołożyli do tego całkiem efektowną i bardzo oryginalną kampanię marketingową związaną z tymże mocnym weekendowym wydarzeniem.

Za kilka tygodni otwarte testy beta Diablo IV, a na razie dość osobliwa jej promocja w postaci malunków wewnątrz byłego kościoła francuskiego.

Co powiecie na gotyckie malowidło przedstawiające efektowne ujęcia postaci i stworów prosto z Diablo IV? Na coś takiego poważyło się Blizzard, wykorzystując do tego sklepienie Chapelle des Jésuites, zabytkowej katedry we francuskim mieście Cambrai, która funkcji sakralnych nie pełni już od roku 1958. Warto zaznaczyć, że nie są to stałe malunki, ponieważ podłożono tam jedynie specjalną tkaninę. Niemniej jednak trzeba przyznać, że efekt jest całkiem udany. Promuje on testy beta, w których wziąć udział może każdy pomiędzy 24 i 26 marca, z kolei w dniach 17-19 marca pograć mogą ci, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe.

Pozostaje zatem liczyć na to, że same testy dorównają poziomowi wspomnianej marketingowej kampanii. Na pewno są powody do zmartwień w związku ze stabilnością serwerów - w końcu zawsze na początek było z nimi różnie. Ale przejście Prologu i I Aktu oraz możliwość ogrania postaci aż do 25 poziomu brzmią całkiem zachęcająco. A będą mogły się tym nacieszyć osoby posiadające pecety z systemem Windows, a także konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 oraz PlayStation 4. Za półtora tygodnia pierwsze osoby będą mogły po raz pierwszy doświadczyć początku nowej ery w historii serii.

Źródło: Youtube