Redfall z pełnym cross-playem między wszystkimi platformami. To świetna wiadomość dla osób liczących na tryb kooperacji

Studio Arkane ma już na swoim koncie dużo udanych gier. Autorzy m.in. Preya (2017), serii Dishonored czy Deathloopa udowodnili już, że potrafią robić grywalne i oryginalne produkcje, więc nic dziwnego, że gracze mają wielkie oczekiwania po nadchodzącym tytule Redfall. Tym razem mamy otrzymać efektownego FPS-a w otwartym świecie, który ma promować grę z innymi graczami w trybie współpracy. Dobrze więc wiedzieć, że przed wspólną rozgrywką chętnych nie powstrzymają nawet różne platformy.

Koniec końców nie będzie miało większego znaczenia, do jakiego konta zostanie przypisana dana kopia gry Redfall - wszyscy chętni do gry i tak będą mogli spotkać się na tym samym serwerze.

Twórcy gry zorganizowali właśnie sesję Q&A, podczas której jeden z uczestników zapytał właśnie o kwestię cross-playu. Jak się okazuje, w Redfall będą mogli zagrać ze sobą gracze ze wszystkich platform. Tytuł trafi na konsole Xbox oraz do PC Game Passa, Steama i do Epic Games Store, jednak koniec końców nie będzie miało większego znaczenia, do jakiego konta zostanie przypisana dana kopia gry - wszyscy chętni do gry i tak będą mogli spotkać się na tym samym serwerze.

Redfall to - jak zostało wspomniane we wstępie - gra typu FPS z otwartym światem, której akcja oczy się na wyspie opanowanej przez wampiry. Zadaniem gracza (lub graczy) będzie właśnie stawienie im czoła. Wydaje się więc, że opcja cross-playu może być w tym przypadku ogromnym sukcesem. Premiera gry odbędzie się już 2 maja. Autorzy pochwalili się już nawet wstępnymi minimalnymi wymaganiami sprzętowymi, które obejmują m.in. procesor Intel Core i5-8600 czy grafikę GeForce GTX 1070. Gra ma zajmować na dysku ok. 100 GB, a całość będzie chroniona przez zabezpieczenie antypirackie Denuvo.

Źródło: Bethesda