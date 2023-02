Redfall - wampiry kontratakują. Arkane prezentuje otwarty świat i rozgrywkę w nowej grze dla PC oraz konsol Xbox Series

Studio Arkane należy do najbardziej niekonwencjonalnych ekip w branży w XXI wieku. Nikogo zatem nie powinno dziwić, że na praktycznie każdą ich grę wielu czeka z zapartym tchem. Ich ostatnio wypuszczony Deathloop nie zebrał może miażdżąco pozytywnych recenzji, ale kto stworzył takie gry jak Prey czy przede wszystkim serię Dishonored, ma na starcie pewien kredyt zaufania. Teraz zaś czekamy na ich największy jak dotąd projekt.

Redfall pojawi się już w maju, wchodząc także w skład Game Passa. W trakcie IGN Fast 2023 pokazano nowy gameplay, na którym skupiono się na przeglądzie wybranych lokacji i walce.

Część graczy patrzyło z niedowierzaniem na pierwsze trailery Redfall - istotnie bowiem gra miejscami dość mocno przypomina pozycje spod znaku Left 4 Dead, co zdaje się być dość mocnym odejściem Arkane od dotychczasowego stylu. Jak jednak twórcy przekonują, na opcjonalnej kooperacji podobieństwa się kończą i czeka nas swobodny open world przywodzący prędzej na myśl gry Ubisoftu. Tak czy owak, po Deathloop - gdzie również dostępna była swojego rodzaju gra sieciowa, ale w ramach współzawodnictwa, a nie kooperacji - tego rodzaju ruch ze strony założonej w Lyonie załogi nie jest pozbawiony pewnej logiki.

Choć deweloperzy będą pewnymi mechanikami zachęcać do wspólnej gry, absolutnie nie jest ona konieczna. Zachowana ma zostać swoboda rozgrywki, nawet kosztem przerwania wspólnej eksploracji. Co więcej, Redfall ma nie odbierać esencji dotychczasowych pozycji, które wyszły spod ręki Arkane Studios. Chodzi tutaj np. o unikalny sposób opowiadania historii poprzez elementy środowiskowe, a także mocno zarysowaną historię. Elementy rozgrywki poniżej faktycznie nieco przypominają to, co wielu z nas uwielbiało w ich grach - na czele z oryginalną grafiką i dynamiczną walką - więc wydaje się, że warto sprawdzić ich nowy projekt. Tym bardziej biorąc pod uwagę premierowe wejście Redfall w skład Game Passa.

