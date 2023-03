Wo Long: Fallen Dynasty - gracze krytykują jakość wersji PC. Wśród głównych zarzutów słaba optymalizacja i problemy ze sterowaniem

Wo Long: Fallen Dynasty to najnowsza gra studia Team Ninja. Podobnie jak w przypadku serii NiOh akcja rozgrywa się na Dalekim Wschodzie. Tym razem nie będziemy eksplorować świata inspirowanego Japonią, ponieważ przenosimy się do alternatywnej wersji starożytnych Chin. W roku 184 władza dynastii Han dobiega końca. W państwie wybuchają liczne przeciwko cesarzowi, a pierwszym zadaniem głównego bohatera jest pacyfikacja ludności. Mimo że tytuł zadebiutował zaledwie trzy dni temu, to zdążył już rozczarować wielu graczy.

Użytkownicy Steam otwarcie krytykują niską jakość komputerowej wersji Wo Long: Fallen Dynasty. Spośród 10 tys. recenzji negatywnych jest aż 72 procent.

Można odnieść wrażenie, że gracze PC nigdy nie mogą być pewni, czy stan techniczny wybranego przez nich tytułu umożliwi płynną rozgrywkę w dniu premiery, a Wo Long: Fallen Dynasty nie jest wyjątkiem. Na Steam wystawiono ponad 10 tys. recenzji, wśród których zaledwie 38 procent jest pozytywnych. Przeglądając negatywne opinie wystawione przez użytkowników platformy łatwo zauważyć, że nawet posiadacze wydajnych zestawów komputerowych nie mogą liczyć na stałą liczbę klatek na sekundę. Dodatkowym utrapieniem są znikające i migoczące w oddali elementy otoczenia, a także okazjonalne zawieszanie się gry. Wydajność można w poprawić poprzez dostosowanie opcji graficznych, jednak nie rozwiąże to głównego problemu - sterowania.

Użytkownicy kontrolerów z pewnością spotkali się ze zjawiskiem tzw. martwej strefy. Delikatny nacisk na analog sprawia, że gra nie rejestruje wychylenia na żadnej osi, przez co postać się nie porusza. Ten sam problem możemy spotkać w komputerowej wersji Wo Long: Fallen Dynasty - powolne przesunięcie myszy zostanie całkowicie zignorowane, niezależnie od ustawionej wartości DPI czy poziomu czułości. Jest to szczególnie uciążliwe podczas swobodnej eksploracji, ponieważ szybkie ruchy kamery są wówczas całkowicie zbędne. Biorąc pod uwagę stan techniczny tytułu, jego popularność może wywołać spore zdziwienie. W ciągu ostatnich 24 godzin w rolę chińskich wojowników wcieliło się 61 tys. osób, natomiast dniu premiery pozycja została uruchomiona przez ponad 75 tys. graczy. Dla porównania w NiOh 2 - The Complete Edition jednocześnie grało 41 tys., a w NiOh: Complete Edition - 10,5 tys. osób.

