The Expanse: A Telltale Series - przygotowania do nadchodzącej premiery. Prezentacja mechanik podejmowania decyzji

Książkowy bestseller był na tyle popularny, że w końcu otrzymał adaptację w postaci serialowej space opery z elementami SF. Choć zdania są podzielone pod kątem jakości poszczególnych sezonów - zwłaszcza dla wielu rozczarowującego finału serii - mało która produkcja z tego gatunku zebrała tak wielu zwolenników. Jeden z ciekawszych wątków z serii podejmuje studio Telltale Games, a efekty ich prac zobaczymy już wkrótce.

Na krótko przed zbliżającą się premierą deweloperzy The Expanse: A Telltale Series opublikowali zapowiedź, która przedstawia pewne aspekty rozgrywki.

Telltale Games koncentruje się na jednej z najpopularniejszych postaci, jakie przewinęły się przez cykl powieściowy science-fiction Jamesa S.A. Coreya (czyli Daniela Abrahama i Ty'a Francka, dla których to pseudonim literacki) - Caminie Drummer. To bardzo niejednoznaczna postać, której rola w serialu i książkach jest nieco odmienna (w dużej mierze dlatego, że to drugie medium kończy się całe dekady później), ale fundamenty jej charakteru pozostają niezmienione. To sprawia, że potencjał na dobrą, interaktywną historię jest całkiem spory.

Osią wydarzeń jest bunt na załodze Artemis oraz jej konsekwencje. Właśnie ten ostatni aspekt będzie potencjalnie najciekawszym elementem The Expanse: A Telltale Series. Oczywiście czeka nas spora dawka eksploracji, ale esencją rozgrywki ma być podejmowanie decyzji przy najważniejszych zwrotach akcji. Twórcy podkreślają, że w zasadzie nikt z załogi nie ma zabezpieczonego miejsca. Obiecują również, że wiele decyzji będzie naprawdę trudnych do podjęcia i skłoni nas do porządnego zastanowienia się nad kolejnym ruchem.

Źródło: Telltale Games