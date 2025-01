Jagged Alliance 3 - nowa część klasycznej serii gier taktycznych wkrótce z premierą. THQ Nordic prezentuje rozgrywkę i mechaniki

Wprowadzona jeszcze w latach 90. seria Jagged Alliance stanowi nie lada kamień milowy wśród taktycznych strategii turowych. Po doprawdy długim czasie być może przyjdzie nam wreszcie doświadczyć udanej historii z grupą najemników na pierwszym planie. Zadania podjęli się deweloperzy z Haemimont Games, którzy przy wsparciu THQ Nordic już w przyszłym miesiącu wypuszczą trzecią odsłonę, my zaś możemy na razie przyjrzeć się trochę rozgrywce.

Jagged Alliance 3 pojawi się na komputerach osobistych już 14 lipca. Na razie z kolei wydawca zamieścił krótki gameplay.

Akcja w grze przenosi się do fikcyjnego państwa Grand Chien. Panuje tam nie lada chaos, jako że prezydent zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, władzę po nim zaś błyskawicznie przejęła paramilitarna grupa o nazwie Legion. Stronnicy polityka nie mają jednak zamiaru pozostać bierni i zatrudniają korporację Adonis w celu odbicia kraju z rąk zbirów. Tutaj rzecz jasna wkraczamy my, ruszając na obce ziemie. Co ciekawe, wygląda na to, że będziemy mogli przynajmniej w jakimś stopniu zadecydować, jaki los czeka znękany naród.

Jagged Alliance 3 wygląda na naprawdę przemyślany projekt. Krótki, ale treściwy materiał pokazuje nam kluczowe aspekty gry, na czele z otwartym światem, rekrutacją zespołów, a następnie strategicznym rozmieszczaniem ich po mapie, zarządzaniem zasobami, no i wreszcie samymi starciami. Bułgarzy z Haemimont mogą pochwalić się wielkim doświadczeniem. To oni stworzyli wiekowego, acz dla wielu wciąż kultowego Tzara, niezłego hack'n'slasha w postaci Victora Vrana czy piątą odsłonę Tropico. Ich wielogatunkowe doświadczenie może być kluczowe w odpowiednim dopracowaniu tego konceptu, mającego szanse na bycie małym hitem lata.

