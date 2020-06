The Escapists 2 i Pathway: Nowe darmowe gry od dziś w Epic Store

Dziś, jeszcze do godziny 17:00 na platformie Epic Games Store możemy zupełnie za damo otrzymać aż osiem tytułów. Mowa o ARK: Survival Evolved oraz o kolekcji Samurai Shodown NeoGeo Collection, na które składają się gry: Samurai Shodown, Samurai Shodown II, Samurai Shodown III: Blades of Blood, Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge, Samurai Shodown V, Samurai Shodown V Special oraz Samurai Shodown V Perfect. Równo o wspomnianej godzinie 17:00, oferta na darmowe gry ulegnie zmianie. Odtąd będziemy mogli odebrać trochę mniej znane tytuły, będące niemniej wciąż bardzo dobrymi produkcjami. Chodzi mianowicie o The Escapists 2 i Pathway.

The Escapists 2 i Pathway to gry, które już dziś, 18 czerwca 2020 od godziny 17:00 będą do zdobycia zupełnie za darmo. Obie produkcje będą darmowe przez tydzień w sklepie Epic Games Store.

The Escapists 2 to druga już gra z serii, będąca pikselowatym symulatorem ucieczki z więzienia. Tytuł łączy dodatkowo cechy gry zręcznościowej, logicznej oraz przygodówki 2D z elementami RPG. Tytuł nie wywraca wypracowanej w jedynce formuły do góry nogami. Gracze wciąż wcielają się więc w skazańców osadzonych w świetnie strzeżonych więzieniach. Naszym zadaniem jest rozpracowanie systemu i ucieczka. Najważniejszą nowinką The Escapists 2 jest tryb multiplayer. W dwójce możemy się bawić maksymalnie w cztery osoby, zarówno na podzielonym ekranie, jak i przez Internet, w wariancie kooperacji lub rywalizacji. Więcej o serii możecie przeczytać w naszym materiale TOP 10 szalonych symulatorów. Czego to ludzie nie wymyślą...

Pathway to następna strategiczna gra z elementami RPG, jednak jej fabuła osadzona jest w latach 30. XX wieku, a jej oś stanowią poszukiwania potężnych, starożytnych artefaktów. Tytuł pozwoli nam odkrywać dawno zapomniane tajemnice okultyzmu, a także najeżdżać na starożytne grobowce i przechytrzać wrogów w turowej walce drużynowej. Pathway łączy w sobie także elementy rogue-like co oznacza, że mapy, na których będziemy grać są generowane w sposób losowy. Obie produkcje będą możliwe do odebrania za darmo do kolejnego czwartku, czyli do 25 czerwca do godziny 17:00.

Źródło: Epic