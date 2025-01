The Crew Motorfest do wypróbowania za darmo. Ubisoft zachęca, by sięgnąć po wersję demonstracyjną gry

Już dziś na rynek trafi kolejna ciekawa gra wyścigowa, tym razem od studia Ubisoft. Mowa oczywiście o The Crew Motorfest, której projekt skierował się mocno w stronę Forzy Horizon. Niedawno odbyły się testy beta, natomiast podczas konferencji Gamescom Opening Night Live opublikowano premierowy zwiastun zapraszający na darmowy okres próbny, który potrwa od 14 do 17 września (z opcją przeniesienia postępu do zakupionej później gry).

The Crew Motorfest debiutuje na rynku, a pierwsi recenzenci całkiem pozytywnie oceniają efekty uzyskane przez twórców. O tym, jak ocenia grę nasz redakcyjny kolega Damian przeczytacie już niebawem, a ja pozwolę sobie wrócić do meritum i przypomnieć o trwającej wersji próbnej gry. Jest ona możliwa do sprawdzenia na PS5, PS4, Xboksach, PC (w Epic Games Store), a także w aplikacji Ubisoft Connect. Podczas 5-godzinnego dostępu możemy przetestować całą zawartość wyścigów, w tym kompletną mapę, playlisty, różne tryby (w tym sieciowy) oraz inne niespodzianki opracowane przez deweloperów. Akcja obowiązuje od 14 do 17 września.

Przypomnijmy, że The Crew Motorfest to nieformalna trzecia odsłona The Crew – serii gier wyścigowych z otwartym światem, za którą stoi firma Ubisoft i należące do niej studio Ivory Tower. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch gier, które zawierały rekonstrukcję prawie całego „kontynentalnego” terytorium Stanów Zjednoczonych, The Crew Motorfest zostało osadzone na hawajskiej wyspie Oahu (miłośnikom samochodówek znanej z Test Drive Unlimited). Deweloperzy odtworzyli ją w skali, tj. w pewnym pomniejszeniu, ale z zachowaniem najważniejszych atrakcji, takich jak miasto Honolulu czy wulkaniczne pasma górskie. Osnową rozgrywki jest tytułowe święto motoryzacji. W jego ramach bierzemy udział w różnorodnych zawodach czy wydarzeniach tematycznych – z wyścigami na czele – przy użyciu setek maszyn. Prym wiodą wśród nich samochody sportowe i terenowe, ale nie zabrakło także samolotów i łodzi, które wprowadzono w The Crew 2.

Źródło: Ubisoft