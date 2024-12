Test smartfona HMD Skyline - wygląd Nokii Lumii, niezły aparat i łatwo naprawialna konstrukcja to jednak nie wszystko

Nokia już zawsze będzie nam się kojarzyć z kultowymi (i nad wyraz wytrzymałymi) telefonami komórkowymi w stylu 3310. Szkoda tylko, że cała przygoda tej firmy ze smartfonami raczej nie zostanie zbyt dobrze zapamiętana, choć nie brakowało momentów, gdy wydawało nam się, że Nokia faktycznie ma do odegrania ważną rolę. Wiele lat temu, gdy modele z Androidem zaczęły opanowywać cały świat, fiński producent wbrew panującym trendom podpisał umowę z Microsoftem, w ramach której do sklepów zaczęły trafiać intrygujące i dosyć oryginalne smartfony z mobilnym Windowsem. Drugie podejście tego producenta do rynku smartfonów obserwowaliśmy w 2017 roku, kiedy już pod sztandarem HMD Global wydano urządzenia z czystym Androidem (pamiętacie np. Nokię 8?). No ale cóż, po kilku latach znów wróciliśmy do punktu wyjścia... Mimo to i tak nic nie wskazuje na to, by dziedzictwo Nokii zostało zapomniane.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Po ostatnim upadku Nokii HMD Global postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i wydawać nowe smartfony już ze swoim logo. Ale nie znaczy to, że producent nie ma żadnego planu dla swoich urządzeń. Na tak przepełnionym nowościami rynku zdecydowanie nie ma już miejsca dla kolejnych nudnych średniaków, dlatego zdecydowano się na stworzenie łatwo naprawialnego urządzenia o designie przywołującym miłe wspomnienia. Ale czy to wystarczy? Cóż, tego jeszcze nie wiemy, ale z całą pewnością możemy stwierdzić, że HMD Skyline od pierwszej zapowiedzi jest jednym z najbardziej wyróżniających się smartfonów na rynku. Wygląd w stylu Lumii to jedno, ale na szczęście nowy model zdaje się mieć także inne zalety.

HMD Skyline to bez wątpienia jeden z najbardziej oryginalnych smartfonów ze średniej półki. Urządzenie wyróżnia się ciekawym designem, teoretycznie niezłym zestawem aparatów i łatwo naprawialną konstrukcją, ale cena na poziomie 2699 zł nie jest aby zbyt przesadzona? Czas to sprawdzić!

Specyfikacja HMD Skyline'a mówi nam, że to typowy model ze średniej półki. Całość wyposażono w 6,55-calowy ekran pOLED o dosyć wysokiej częstotliwości odświeżania (do 144 Hz) i rozdzielczości Full HD+. Urządzenie zasilane jest przez chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który co prawda nie imponuje wydajnością, ale powinien za to zapewnić doskonałą kulturę pracy. Całkiem nieźle zapowiada się zestaw aparatów. Producent zapewnił główny aparat 108 MP, teleobiektyw 50 MP z 2-krotnym zoomem optycznym i aparat ultraszerokokątny 13 MP. Z przodu ulokowano natomiast kamerkę 50 MP do selfie i wideorozmów. Poza tym smartfon oferuje m.in. slot na kartę microSD, dodatkowy konfigurowalny przycisk, niemal czystego Androida 14 oraz niezbyt pojemną, ale za to wymienną baterię 4600 mAh z obsługą ładowania 33 W i ładowania indukcyjnego Qi2.

HMD Skyline Motorola edge 50 pro Google Pixel 8 Platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 2 Snapdragon 7 Gen 3 Tensor G3 Procesor graficzny Adreno 710 Adreno 720 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 Android 14 z Hello UI Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR(?) 12 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.X 512 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD tak, do 512 GB nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.2, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.1 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,55" pOLED 144 Hz 6,7" pOLED 144 Hz 6,2" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2712 x 1220 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 50 MP 50 MP 10,5 MP Kamera tylna 108 + 50 + 13 MP 50 + 10 + 13 MP 50 + 12 MP Klasa odporności IP54 IP68 IP68 Akumulator 4600 mAh 4500 mAh 4575 mAh Ładowanie 33 W + Qi2 15 W 125 W + Qi 50 W 27 W + Qi 18 W Wymiary obudowy 159,8 x 76 x 8,9 mm 161,2 x 72,4 x 8,2 mm 150,5 x 70,8 x 8,9 mm Waga urządzenia 209 g 186 g 187 g Cena 12+256 GB - 2699 zł 12+512 GB - od ok. 2400 zł 8+128 GB - od ok. 2400 zł

Czym jeszcze wyróżnia się HMD Skyline? Przede wszystkim jest to bardzo łatwo naprawialne urządzenie. Jak głosi producent, bez większego wysiłku każdy ma być w stanie samodzielnie wymienić jego wyświetlacz, tylną obudowę, baterię czy port ładowania (za pośrednictwem zestawu od iFixit). Nie da się nie wspomnieć również o solidnej obudowie wykonanej ze szkła i aluminium, dzięki czemu czuć, że mamy do czynienia z czymś więcej, niż tylko kolejnym średniakiem. Niestety, również cena każe nam o tym szybko zapomnieć. HMD Skyline kosztuje aż 2699 zł, a zatem tyle, co niektóre ex-flagowce czy inne teoretycznie znacznie bardziej zaawansowane smartfony. Czy warto tyle płacić głównie za oryginalny design, teoretycznie niezły zestaw aparatów czy łatwo naprawialną konstrukcję? Sprawdźmy to!