Test smartfona HTC U24 pro - funkcjonalny model ze Snapdragonem 7 Gen 3 i mini-jackiem 3,5 mm. Jedyny w swoim rodzaju

HTC już od dawna nie kojarzy nam się ze smartfonami. Rzecz jasna jeszcze kilka lat temu urządzenia tego producenta były obiektem westchnień wielu osób, ale chyba każdy już pogodził się z rzeczywistością, w której tajwańska firma skupia się na rozwiązaniach VR. Mimo wszystko raz na jakiś czas jesteśmy świadkami premiery kolejnego telefonu od HTC. W zeszłym roku na rynek trafił model U23 pro, który okazał się niestety sporym rozczarowaniem (a wielka szkoda, bo na papierze okazał się bardzo interesujący). Z jakiegoś jednak powodu doczekaliśmy się kolejnego średniopółkowego modelu. W czerwcu tego roku oficjalnie zaprezentowano model U24 pro, który pod względem stylistycznym nie ma zbyt wiele wspólnego z zeszłorocznym średniakiem, ale wydaje się jego godnym duchowym następcą.

Autor: Piotr Piwowarczyk

HTC U23 pro wyróżniał się naprawdę dobrą specyfikacją. Od razu po premierze tego urządzenia pojawiły się głosy, że to może być czarny koń średniego segmentu. Producent zadbał bowiem o elegancką i wytrzymałą obudowę IP67, porządny ekran OLED 120 Hz, wydajnego Snapdragona 7 Gen 1, pojemną pamięć wewnętrzną, teoretycznie solidny zestaw aparatów, a także zapomnianego już niemal mini-jacka 3,5 mm, diodę powiadomień czy gniazdo na kartę microSD. Co więc poszło nie tak? Cóż, prawie wszystko... Urządzenie rozczarowało nas przeciętnymi zdjęciami, krótkim czasem pracy na baterii czy wysokimi temperaturami, a to dopiero wierzchołek góry lodowej - pomniejszych wad było przecież jeszcze sporo. Nic dziwnego, że dziś ten model kosztuje już tylko nieco ponad 1000 zł... Pytanie jednak, czy firma HTC wyciągnęła jakieś wnioski? Czy stać ją jeszcze na zrobienie konkurencyjnego smartfona ze średniej półki? Przekonajmy się - przed Wami HTC U24 pro!

HTC U24 pro ma obiecujący zestaw aparatów, nowoczesnego Snapdragona 7 Gen 3 na pokładzie, porządny ekran OLED 120 Hz, a poza tym zaskakuje mini-jackiem 3,5 mm, diodą powiadomień czy slotem na kartę microSD. Na papierze zapowiada się więc niezwykle obiecująco. Zapraszamy zatem do lektury jedynego w Polsce testu tego modelu!

Podobnie jak zeszłoroczny model, tak i ten najnowszy na papierze wygląda całkiem dobrze. HTC U24 pro otrzymał układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, który w zasadzie idealnie pasuje do nowego średniaka. Użytkownik dostaje 12 GB RAM-u i 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 - taka konfiguracja również nie budzi chyba żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o ekran, producent sięgnął po zakrzywiony na bokach 6,8-calowy panel OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Omawiany model wyróżnia się dosyć obiecującym zestawem aparatów. W poprzedniku mieliśmy aż cztery obiektywy z tyłu, natomiast w nowym modelu mamy trzy znacznie bardziej uniwersalne jednostki. Zwykłe zdjęcia wykonamy za pomocą aparatu 50 MP f/1.88 z OIS, a ponadto mamy jeszcze teleobiektyw 50 MP f/2.0 z 2-krotnym zoomem optycznym i aparat do zdjęć ultraszerokokątnych 8 MP f/2.2. Nieźle prezentuje się także przednia kamerka 50 MP f/2.45.

HTC U24 pro Motorola edge 50 pro Google Pixel 8 Platforma mobilna Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7 Gen 3 Tensor G3 Procesor graficzny Adreno 720 Adreno 720 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 Android 14 z Hello UI Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 3.1 512 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD tak nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.0, mini-jack USB-C 3.1 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,8" OLED 120 Hz 6,7" pOLED 144 Hz 6,2" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2436 x 1080 px 2712 x 1220 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 50 MP 50 MP 10,5 MP Kamera tylna 50 + 50 + 8 MP 50 + 10 + 13 MP 50 + 12 MP Klasa odporności IP67 IP68 IP68 Akumulator 4600 mAh 4500 mAh 4575 mAh Ładowanie 60 W + Qi 15 W 125 W + Qi 50 W 27 W + Qi 18 W Wymiary obudowy 167,1 x 74,9 x 9 mm 161,2 x 72,4 x 8,2 mm 150,5 x 70,8 x 8,9 mm Waga urządzenia 199 g 186 g 187 g Cena 12+256 GB - 2699 zł 12+512 GB - od ok. 2400 zł 8+128 GB - od ok. 2400 zł

Obudowa urządzenia cechuje się klasą odporności IP67, a w jej wnętrzu ulokowano baterię 4600 mAh wspierającą szybkie ładowanie 60 W i ładowanie indukcyjne. Dodajmy jeszcze do tego fakt, że HTC U24 pro wyróżnia się diodą powiadomień, lubianym złączem mini-jack 3,5 mm, slotem na kartę microSD (nieznana jest maks. pojemność obsługiwanej karty). Brzmi to wszystko jak pomysł na idealnego średniaka i nawet cena 2699 zł nie wydaje się tutaj mocno przesadzona. Jak jednak całość wypada w praktyce? Czy producent ustrzegł się błędów z przeszłości? Dowiecie się tego na następnych stronach niniejszego artykułu. Zapraszamy zatem do lektury jedynego w Polsce testu modelu U24 pro!