Test smartfona HTC U23 pro - wielki powrót legendy, a może nieudana próba grania na nostalgii? My już znamy odpowiedź

Aż trudno uwierzyć, jak silną pozycję zajmowało niegdyś HTC na rynku smartfonów. Na każdy kolejny model od tego producenta czekaliśmy z wypiekami na twarzy, i to nie bez powodu - w końcu takie urządzenia jak HTC One M8 na stałe zapisały się w historii jako jedne z najcieplej wspominanych flagowców. Nie da się jednak ukryć, że branża mobilna zmienia się dosyć szybko i w sklepach znajdziemy dziś wysoko oceniane urządzenia od producentów, o których jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał. Niektóre firmy z tzw. "starej gwardii" nie zdołały zaś utrzymać swojego miejsca i musiały zejść na dalszy plan. Jak wiemy, nie ma już LG, Sony wydaje ledwie kilka niszowych modeli rocznie, a wspomniane HTC przypomina o sobie dosłownie od czasu do czasu, czego najnowszy model U23 pro jest idealnym przykładem.

Autor: Piotr Piwowarczyk

HTC U23 pro zaprezentowany został w maju tego roku i z miejsca stał się bardzo interesującym smartfonem. Nawet nie chodzi tu już nawet o logo HTC na obudowie, które wielu osobom kojarzy się przecież bardzo dobrze. Rzecz w tym, że producent wyposażył swe nowe dzieło w wydajnego, choć nieco niszowego Snapdragona 7 Gen 1, 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci wewnętrznej, poczwórny aparat główny z obiektywem głównym 108 MP, mini-jacka, slot na kartę microSD baterię z obsługą ładowania bezprzewodowego i kilka innych interesujących elementów. Jednym słowem, tajwańczycy dali światu sygnał, że znają przepis na udanego smartfona ze średniej półki. Szkoda tylko, że cena została ustalona na dosyć wysokim poziomie, ale z drugiej strony takie mamy czasy, że 2599 zł płaci się dziś właśnie za porządnego średniaka z wyższego segmentu...

HTC U23 pro zaprezentowany został w maju tego roku i z miejsca stał się bardzo interesującym smartfonem. Wydaje się jednak, że dopiero teraz zniknęły wszelkie problemy z jego dostępnością. Tego testu nie mogliśmy więc sobie odpuścić!

Tuż po premierze smartfona pojawiło się spore grono osób zainteresowanych nowym modelem U23 pro. Wielu technologicznych maniaków wyraziło nawet gotowość do zakupu tego urządzenia, ot, choćby nawet z czystego sentymentu do producenta. Problemem okazała się jednak dostępność urządzenia. Mijały dni, tygodnie, a nawet całe miesiące, a sklepy nie były w stanie zaoferować klientom dostatecznej liczby egzemplarzy. Na szczęście wydaje się, że problemy z dostępnością omawianego smartfona zniknęły dopiero przed chwilą. W wielu popularnych marketach można go dostać od ręki. HTC U23 pro stał się więc osiągalny również dla naszej redakcji, a tego testu po prostu nie mogliśmy sobie odpuścić.

HTC U23 pro POCO F5 OnePlus Nord 3 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 MediaTek Dimensity 9000 Procesor graficzny Adreno 644 Adreno 725 Mali-G710 MC10 System Android 13 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB UFS 2.x 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD tak, do 1 TB nie nie DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6E, BT 5.2, NFC, USB-C 3.0 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC, IrDA, USB-C 2.0 Ekran 6,7", OLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,67", AMOLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz 6,74", AMOLED, 2772 x 1240 px, 120 Hz Kamera tylna 108 + 8 + 5 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP 50 + 8 + 2 MP Kamera przednia 32 MP 16 MP 16 MP Klasa odporności IP67 IP53 IP54 Akumulator 4600 mAh, 30 W + 15 W Qi 5000 mAh, 67 W 5000 mAh, 80 W Wymiary i waga 167 x 77 x 9 mm, 205 g 161 x 75 x 8 mm, 181 g 162 x 75 x 8 mm, 193 g Premierowa cena 12 + 256 GB - 2599 zł 12 + 256 GB - 2399 zł 16 + 256 GB - 2499 zł

W powyższej tabelce zapoznacie się z najważniejszymi elementami specyfikacji smartfona. Jak widać, na papierze U23 pro prezentuje się naprawdę solidnie. Nic dziwnego zatem, że wielu konsumentów może chcieć zaryzykować jego nabycie. Czy jednak warto? Cóż, postanowiliśmy to sprawdzić za Was. Nowy model tajwańskiego producenta poddaliśmy naszej standardowej procedurze testowej, która wykazuje, czy smartfon w praktyce rzeczywiście wypada tak dobrze, jak wskazują na to dane techniczne. Zapraszamy Was więc na kolejne strony naszego artykułu!