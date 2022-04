Test taniego dysku SSD Patriot P400 NVMe PCI-E 4.0 - Czy brak bufora DRAM mocno wpływa na wydajność?

Ostatnio testowałem przede wszystkim nośniki SSD reprezentujące najwyższą półkę wydajnościową, która aktualnie wydaje się mocno przeładowana. Zresztą, relatywnie niewielu użytkowników potrzebuje topowej specyfikacji. Obok rozwija się jednak segment znacznie wolniejszych, ale również znacznie tańszych modeli z interfejsem PCI-Express 4.0 x4. Jednym z takich nośników jest Patriot P400 będący niejako sukcesorem popularnego Patriot P300, którego dostosowano do nowszych standardów. Pytanie czy budżetowy SSD wykorzystujący PCI-Express 4.0 x4, jednak pozbawiony bufora pamięci, będzie szybszy od solidnych nośników PCI-Express 3.0 x4? I czy różnica w cenie okaże się odpowiednia?

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia napędzająca SSD (Solid State Drive) funkcjonuje w sektorze urządzeń wyspecjalizowanych od kilkudziesięciu lat, chociaż dopiero w ostatnim okresie zaczęła zyskiwać na popularności wśród zwykłych użytkowników, co zawdzięczamy przede wszystkim spadkowi cen komponentów (głównie pamięci). Pierwsze urządzenia będące protoplastami obecnych SSD pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286, więc długo czekały na szansę zaistnienia w masowej świadomości. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga nośników półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - modele wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsze to domena rozwiązań serwerowych, pozostała trójka jest najczęściej spotykana w konstrukcjach konsumenckich, aczkolwiek TLC stanowią największy procent wśród używanych kości. Pozostałymi kluczowymi czynnikami dla wydajności dysków jest kontroler i odpowiedni firmware, które muszą razem współpracować zapewniając stabilność całej konstrukcji.

Patriot P400 1 TB jest relatywnie tanim nośnikiem SSD z interfejsem M.2 PCI-Express 4.0 x4, ale nie posiada bufora DRAM. Jak to wypłynie na wydajność?

Nośnik Patriot P400 bazuje na kontrolerze Innogrit IG5220 występujący również pod nazwą RainierQX. Jednostkę wykonano w litografii 12 nm FinFET i generalnie niewiele więcej wiadomo, ponieważ producent poskąpił technicznych informacji. Kontroler nie należy do szczególnie popularnych, ponieważ znalazł zastosowanie jeszcze tylko w ADATA XPG Atom i ADATA Legend 840. Jednostka obsługuje do czterech kanałów, jednak nie posiada bufora pamięci DRAM. Decyzja o zastosowaniu Innogrit IG5220 wydaje się ryzykowna z przynajmniej trzech powodów. Po pierwsze - wydajność takiego rozwiązania bywa bardzo nierówna, zwłaszcza w przypadku operowania na większych paczkach niewielkich plików. Po drugie - ceny nośników M.2 PCI-Express 4.0 x4 dysponujących buforem bywają porównywalne do DRAM-less. Po trzecie - solidne SSD-ki wykorzystujące interfejs PCI- Express 3.0 x4 oraz pamięć DRAM, mogą w testach rzeczywistych okazać się szybsze, a dodatkowo będą tańsze. Sporo niewiadomych, które postaram się sprawdzić. Pewne jest natomiast, że nośnik wykorzystuje pamięci 3D TLC.

Samsung SSD 980 PRO Crucial P5 Plus Patriot P400 Pojemność 500 GB 1000 GB 500 GB 1000 GB 512 GB 1000 GB Kontroler Samsung Elpis Micron DM02A1 InnoGrit IG5220 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięci NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 512 MB 1024 MB 1024 MB 1024 MB - - Sekwencyjny Zapis 5000 MB/s 5000 MB/s 4000 MB/s 5000 MB/s 3300 MB/s 4800 MB/s Sekwencyjny Odczyt 6900 MB/s 7000 MB/s 6600 MB/s 6600 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s Zapis IOPS 1 000 000 1 000 000 700 000 700 000 450 000 550 000 Odczyt IOPS 800 000 1 000 000 360 000 630 000 550 000 620 000 Limit zapisów 300 TB 600 TB 300 TB 600 TB 400 TB 800 TB Szyfrowanie AES 256-bit 256-bit - Współczynnik MTBF 1 500 000 godzin 2 000 000 godzin - Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 36 miesięcy

Patriot P400 występuje w wersjach o pojemności 512 GB i 1 TB, które oferują identyczną prędkość sekwencyjnego odczytu (5000 MB/s), natomiast dopiero w zapisie różnice są naprawdę konkretne (3300 vs 4800 MB/s). Model 1 TB zapewnia też znacznie wyższe wartości IOPS wynoszące kolejno 550 000 i 620 000. Producent nie wspomina o obsłudze szyfrowania, chociaż kontroler obsługuje sprzętowo AES 256-bit i konkurencja takowe wykorzystuje. Patriot P400 1 TB objęto 36-miesięcznym okresem gwarancji z limitem zapisów na poziomie 800 TB. Zaledwie 3-letni serwis odstaje od dzisiejszych standardów, bowiem nawet tańsze modele posiadają 5-letnią gwarancją, a praktycznie wszystkie z interfejsem PCI-Express 4.0 x4. Przynajmniej wartość 800 TBW jest stosunkowo wysoka, przebijając nośniki znacznie wyższej klasy, a niektóre nawet dwukrotnie np.: Kioxia Exceria Pro 1 TB. Warto jeszcze wspomnieć, że Patriot P400 posiada także fabrycznie zamontowany cienki grafenowy radiator, dlatego bez problemu zmieści się w laptopach. Czy będzie potrzebny większy odpromiennik również postaram się sprawdzić.