Test dysku SSD Kioxia Exceria Pro PCI-E 4.0 NVMe - Kolejny bardzo szybki SSD wchodzi do walki o tytuł króla generacji

Kioxia zaskakująco długo kazała czekać na nośniki wykorzystujące PCI-Express 4.0, chociaż pierwsze modele z tym interfejsem zadebiutowały w połowie 2019 roku. Obecnie high-endowe SSD powoli osiągają maksimum jego przepustowości, co wysoko zawiesza poprzeczkę nowym graczom wchodzącym na przeładowany rynek. Nadszedł jednak moment premiery Kioxia Exceria Pro, flagowego dysku SSD w portfolio producenta, którego wersję o pojemności 2 TB miałem okazje przetestować. Kioxia Exceria Pro rzuca rękawicę najszybszym modelom konkurencji - Samsung SSD 980 PRO, ADATA XPG Gammix S70 Blade, Kingston KC3000 i Patriot Viper VP4300 - zobaczymy jak wypadnie w takiej konfrontacji.

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia napędzająca SSD (Solid State Drive) funkcjonuje w sektorze urządzeń wyspecjalizowanych od kilkudziesięciu lat, chociaż dopiero w ostatnim okresie zaczęła zyskiwać na popularności wśród zwykłych użytkowników, co zawdzięczamy przede wszystkim spadkowi cen komponentów (głównie pamięci). Pierwsze urządzenia będące protoplastami obecnych SSD pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286, więc długo czekały na szansę zaistnienia w masowej świadomości. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga nośników półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - modele wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsze to domena rozwiązań serwerowych, pozostała trójka jest najczęściej spotykana w konstrukcjach konsumenckich, aczkolwiek TLC stanowią największy procent wśród używanych kości. Pozostałymi kluczowymi czynnikami dla wydajności dysków jest kontroler i odpowiedni firmware, które muszą razem współpracować zapewniając stabilność całej konstrukcji.

Kioxia Exceria Pro to najnowszy, topowy nośnik SSD PCI-E 4.0 x4 tego producenta, wykorzystujący solidny kontroler i pamięci.

Kioxia Exceria Pro zbudowano na autorskim 8-kanałowym kontrolerze Toshiba TC58NC1210GSE-00-BB, który najprawdopodobniej jest nieznacznie zmodyfikowany Phison PS5018-E18, stosowanym w niezliczonych high-endowych nośnikach. Producent oficjalnie nie potwierdził jednak tych informacji, ale zgadzałoby się wykorzystanie pięciu rdzeni ARM Cortex R5 oraz 12 nm litografia. Drugim elementem układanki są 112-wartswowe pamięci 3D TLC BiCS5 o oznaczeniu TH58LKT2T45BA8H. Identyczne moduły znajdziemy między innymi w modelach Western Digital WD_BLACK SN770 oraz Western Digital WD Blue SN570. Silne powiązania z firmą Toshiba nie powinny dziwić, ponieważ Kioxia dawniej funkcjonowała jako Toshiba Memory Corporation, a ostatecznie została wydzielona z macierzystego podmiotu i przeszła rebranding. Wisienkę na torcie stanowi 2 GB pamięci cache SKHynix DDR4-3200 o oznaczeniu H5ANAG6NCJR-XNC. Pod względem hardware zapowiada się zatem bardzo solidny nośnik.

Samsung SSD 980 PRO Kioxia Exceria Pro Crucial P5 Plus Pojemność 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB Kontroler Samsung Elpis TC58NC1210GSE-00-BB Micron DM02A1 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięci NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB Sekwencyjny Zapis 5000 MB/s 5000 MB/s 6300 MB/s 6400 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s Sekwencyjny Odczyt 7000 MB/s 7000 MB/s 7300 MB/s 7300 MB/s 6600 MB/s 6600 MB/s Zapis IOPS 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 300 000 700 000 700 000 Odczyt IOPS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000 630 000 720 000 Limit zapisów 600 TB 1300 TB 400 TB 800 TB 600 TB 1200 TB Szyfrowanie AES 256-bit - 256-bit Współczynnik MTBF 1 500 000 godzin 1 500 000 godzin 2 000 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy

Deklarowana prędkość odczytu sekwencyjnego wynosi dla Kioxia Exceria Pro 2 TB imponujące 7300 MB/s, natomiast w zapisie sekwencyjnym nośnik osiąga 6400 MB/s. Ilość operacji wyjścia/wejścia również prezentuję się satysfakcjonująco sięgając 900,000 i 1,300,000. Producent nie wspomina jednak o sprzętowym szyfrowaniu 256-bitowym AES oraz TCG & Opalt 2.0, chociaż Phison PS5018-E18 będący podstawą kontrolera Toshiba TC58NC1210GSE-00-BB, obsługuje obydwa standardy. Szacowany czas bezawaryjnej pracy wynosi 1,500,000 godzin, ale niezbyt pozytywnie zaskakuje limit zapisów komórek wynoszący zaledwie 800 TBW. Klasowa konkurencja dla modeli o pojemności 2 TB oferuje przeważnie 1200-2000 TBW, a tutaj jesteśmy bliżej limitu dla wersji 1 TB. Urządzenie zostało objęte pięcioletnią gwarancją producenta warunkowaną wspomnianym TBW. Urządzenie jest dostarczane bez radiatora, gdyż większość płyt głównych czy laptopów do jakich trafiają takie nośniki, posiada własne systemy chłodzenia.