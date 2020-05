Test Palit GeForce GTX 1650 KalmX - Pasywnie chłodzona karta

Czy znajdzie się wśród czytelników PurePC ktokolwiek potrzebujący pasywnie chłodzonej karty graficznej? Dobra... wszyscy doskonale wiemy, że istnieje przynajmniej jedna osoba, której zawadzają wszelkie wentylatory. Jeśli również podzielasz powyższy pogląd, a szukasz czegoś szybszego od GeForce GT 1030, to jesteś praktycznie skazany na wymianę chłodzenia w upatrzonym modelu lub wybranie Palit GeForce GTX 1650 KalmX. Opisywana karta graficzna jest ewenementem w swoim segmencie, bowiem nie posiada absolutnie żadnej konkurencji. Wszyscy pozostali producenci zamontowali aktywne systemy chłodzenia, tylko Palit postanowił zaryzykować i przygotował następcę legendarnego Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX.

Autor: Sebastian Oktaba

W hierarchii NVIDII model GeForce GTX 1650 formalnie zastąpił GeForce GTX 1050, aczkolwiek w rzeczywistości zmienił na stanowisku GeForce GTX 1050 Ti, chociaż de facto powinien GeForce GTX 1060 dysponującego 3 GB pamięci graficznej. Teoretycznie byłoby to najlepszym rozwiązaniem, kwestia odpowiedniego skrojenia rdzenia i wstawienia minimum 4 GB VRAM, aczkolwiek w rzeczywistości powyższy scenariusz okazał się nierealny. GeForce GTX 1050 i GTX 1050 Ti mocno odstawały od GeForce GTX 1060, natomiast NVIDIA nigdy nie zdecydowała się zagospodarować powstałej przestrzeni, zostawiając sporych rozmiarów dziurę w ofercie. Gdyby GeForce GTX 1650 jakimś cudem dogonił GeForce GTX 1060 (nawet wersję 3 GB) mielibyśmy chyba największy skok wydajności w rodzinie Turingów, która pod względem progresu nie powtórzyła dotychczas wyczynu Pascali. Dopiero wersja SUPER pokazała pazurki, niemniej to trochę inna historia... GeForce GTX 1650 pozostaje więc najsłabszym Turingiem, modelem dedykowanym posiadaczom starszych konfiguracji z podejrzanymi zasilaczami, bowiem bardzo mały pobór mocy umożliwia montaż w praktycznie każdych warunkach sprzętowych. Pozwoliło to również inżynierom Palita przygotować kolejną konstrukcję pozbawioną wentylatorów.

Palit GeForce GTX 1650 KalmX jest ewenementem w swoim segmencie, bowiem nie posiada absolutnie żadnej konkurencji. Wszyscy pozostali producenci postawili na aktywne systemy chłodzenia.

Sercem NVIDIA GeForce GTX 1650 jest niewielki układ graficzny TU117-300, zawierający 4,7 miliarda tranzystorów, który wykonano oczywiście w dedykowanym procesie 12 nm FinFET. Ponieważ zostawiono zaledwie dwa bloki SM (Streaming Multiprocessors) ilość poszczególnych zasobów wygląda następująco - 896 procesorów CUDA, 56 jednostek teksturujących oraz 32 jednostki renderujące. Zabrakło rzecz jasna rdzeni RT i Tensor, zarezerwowanych wyłącznie dla układów z rodziny GeForce RTX 2000, wykorzystywanych przy obliczeniach związanych ze śledzeniem promieni oraz techniką DLSS. Układ graficzny dysponuje 1024 KB pamięci L2, mogąc pochwalić zwiększoną efektywnością w obliczeniach FP16, a także wszystkimi pozostałymi usprawnieniami wprowadzonymi w architekturze Turing (poza wyspecjalizowanymi jednostkami obliczeniowymi). Według NVIDII największą zaletą GeForce GTX 1650 jest energooszczędność, która w stosunku do oferowanej mocy obliczeniowej została całkiem dobrze wykalkulowana, jednak dla przeciętnego zjadacza pikseli najważniejsza w tym wszystkim będzie wydajność w porównaniu do znacznie tańszego Radeona RX 570 oraz wiekowego GeForce GTX 1060.

GTX 1650 GTX 1660 RX 570 GTX 1060 Układ graficzny TU117 TU116 Polaris 20 GP106 Architektura Turing Turing GCN 4.0 Pascal Litografia 12 nm 12 nm 14 nm 16 nm Rozmiar rdzenia 200 mm² 284 mm² 232 mm² 200 mm² Tranzystory 4.6 mld 6.6 mld 5.7 mld 4.4 mld Jednostki SP 896 1408 2048 1280 Jednostki TMU 56 88 128 80 Jednostki ROP 32 48 32 48 Jednostki RT - - - - Jednostki Tensor - - - - Rozmiar pamięci 4096 MB GDDR5 6144 MB GDDR5 4096 MB GDDR5 6144 MB GDDR5 Szyna pamięci 128-bit 192-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 128.0 GB/s 192.2 GB/s 224.0 GB/s 192.2 GB/s Moc obliczeniowa 3.0 GFLOPS 5.0 GFLOPS 5.1 GFLOPS 4.4 GFLOPS Taktowanie bazowe 1485 MHz 1530 MHz 1168 MHz 1506 MHz Taktowanie pamięci 8008 MHz 8008 MHz 7000 MHz 8008 MHz Współczynnik TDP 75 W 120 W 120 W 120 W Cena startowa 149 USD 219 USD 169 USD 299 USD Data premiery Kwiecień 2019 Marzec 2019 Kwiecień 2017 Lipiec 2016

Bazowe taktowanie GeForce GTX 1650 wynosi 1485 MHz, automatycznie wzrastając do minimum 1665 MHz, chociaż faktyczna częstotliwość powinna być znacznie wyższa dzięki algorytmowi GPU Boost. Ciekawe jak będzie wyglądała sytuacja na Palit GeForce GTX 1650 KalmX, bowiem powyższe dane dotyczą modeli z chłodzeniem aktywnym. Urządzenie dysponuje 4096 MB pamięci graficznej na 128-bitowej magistrali, zapewniającej przy taktowaniu 8000 MHz przepustowość rzędu 128 GB/s. Szacowana wydajność wypełniania teksturami (93.2 GT/s) pozwala natomiast wywnioskować, że GeForce GTX 1650 konkurencji dla GeForce GTX 1060 stanowić raczej nie będzie, aczkolwiek względem GeForce GTX 1050 Ti można oczekiwać sporego wzrostu. Niestety, ilość VRAM pozostaje stosunkowo skromna, a wersji dysponującej większą ilością producent nie przewidział. Trzeba również pamiętać, że Palit GeForce GTX 1650 KalmX jest konstrukcją specyficzną i dedykowaną ściśle określonej grupie odbiorców, dlatego raczej nie zostanie najbardziej opłacalną kartą graficzną w przedziale 700-800 złotych. Wyniki wydajności łatwo zresztą przewidzieć, zatem ciekawszą kwestią będą temperatury i faktyczny GPU Boost pod obciążeniem. Sprawdźmy zatem czy pasywne karty graficzne mają jakikolwiek sens...