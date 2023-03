Tekken 8 - kolejni wojownicy zaprezentowani. Stary, dobry King i napakowany Marshall Law

Ostatnio Bandai Namco sprężyło się, jeżeli chodzi o pokazy postaci, które pojawią się w nadchodzącej odsłonie serii. Na razie wygląda na to, że twórcy będą mieszać tradycyjne ujęcie znanych wojowników z eksperymentami. Na przykład Paul Phoenix dość mocno różni się od poprzednich swoich wersji, tak jakby twórcy starali się zasugerować, że dopadł go jakiś rodzaj kryzysu wieku średniego. A oto kolejna para - i ponownie mamy do czynienia z rutyniarzami serii.

W ciągu ostatnich dni pojawiły się dwie kolejne prezentacje postaci, które wystąpią w Tekken 8: Kinga i Marshall Lawa.

Na pewno zdecydowanie mniejsze kontrowersje wzbudza King. Ikoniczny śmiałek z głową jaguara występował też w każdej poprzedniej części Tekkena - choć należy pamiętać, że na przestrzeni całej serii pojawiały się dwie osoby noszące to przebranie. Luchador to po prostu esencja klasyki - trochę jak przystań dla fanów serii, którym kilka nowości może nie do końca podejść. Na materiale wideo ukazano serię typowych dlań chwytów, zakończonych efektownym wyskokiem w górę z wraz z oponentem i mocnym lądowaniem.

Nieco wcześniej twórcy podrzucili nam prezentację, która dla odmiany już trochę odchodzi od swojego typowego wizerunku. Następna legenda Tekkena - i fabularnie bliski przyjaciel Paula Phoenixa - w dalszym ciągu bazuje na sylwetce Bruce'a Lee (co faktycznie widać przy niemal każdym jego ruchu), ale został nieco podrasowany. Przede wszystkim wyróżnia się znaczącym umięśnieniem w stosunku do wersji, do jakiej przyzwyczajeni są gracze. Niemniej jednak jego ataki robią spore wrażenie, w szczególności wymieszane z uderzeniami dwóch nunczako.

