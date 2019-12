NVIDIA PhysX 5.0 - nowy pakiet narzędzi do tworzenia fizyki w grach

NVIDIA ogłosiła, że niebawem udostępni zestaw narzędzi PhysX 5.0 przeznaczony dla developerów. Dzięki nowym bibliotekom będą w stanie uzyskać w grach wideo jeszcze bardziej realistyczne efekty odzwierciedlające zachowanie przedmiotów. Silnik tej technologii daje programistom m.in. możliwość nadawania fizycznych właściwości poszczególnym obiektom, takich ja masa czy prędkość i skorelowanie interakcji tych obiektów ze sobą i otoczeniem. PhysX jest bazą dla silników graficznych takich jak Unity czy Unreal Engine, a technologia była użyta w wielu grach takich jak Wiedźmin 3 czy Fallout 4. W nowych bibliotekach, które pojawią się już po nowym roku, otrzymamy kolejne możliwości, które z całą pewnością będą miały wpływ na przyszłe produkcje.

Jakie możliwości pokaże nowa wersja SDK NVIDII? PhysX 5.0 ma odpowiadać przede wszystkim za ulepszoną symulację zachowania cieczy i zmodernizowaną fizykę deformacji obiektów. Za pierwszą będzie stać metoda SPH (smoothed particle hydrodynamics), stosowana szerzej w oceanografii i wulkanologii. Natomiast w celu poprawienia symulacji deformowania obiektów, NVIDIA zaimplementuje tzw. metodę elementu skończonego (FEM – Finite Element Model), która jest powszechnie używana w obliczeniach inżynierskich i motoryzacji. Dzięki tej metodzie możliwe jest dokładne odwzorowanie wytrzymałości strukturalnej zarówno sztywnych, jak i miękkich konstrukcji, a nawet odseparowania poszczególnych ich elementów.

Wszystko to przełoży się na jeszcze bardziej realistyczną symulacją deformacji ciał, co można zobaczyć w opublikowanym wideo. Do tego dochodzi też wspomniana już poprawiona fizyka cieczy, przy której programiści będą mogli stosować symulacje dyskretnych cząstek do modelowania płynów i przepływu ziarnistego. Ostatni z nowych elementów dotyczy symulowania tkanin przy użyciu modelu cząstek z ograniczeniami, gdzie PhysX 5.0 pozwoli na przeprowadzanie realistycznej symulacji odkształcania tego typu elementów związanych z powiewami powietrza. Świetnym sposobem na to, by zaprezentować np. opór czy wzrost aerodynamiki, jest w tym wypadku także stosowanie siatki, jaką PhysX 5.0 będzie zawierał.

Źródło: Nvidia