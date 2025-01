Techland z wieloma ogłoszeniami z okazji 10-lecia serii Dying Light. Statystyki, roadmap i wstępne plany na przyszłość

Seria Dying Light stała się jedną z najważniejszych dla całej rodzimej branży. Unikalne ujęcie parkouru w połączeniu z wieloma ciekawymi konceptami i długi rozwój marki sprawiły, że w część pierwszą zagrywa się do dziś. Sequel był nieunikniony. Inna sprawa, że nie uzyskał już takiej renomy i potrzebował długiego czasu na wprowadzenie ważnych poprawek. Niemniej na razie wszystko wskazuje na to, że cykl czeka jeszcze całkiem obiecująca przyszłość.

Z okazji okrągłej rocznicy serii Dying Light Techland postanowiło podzielić się pewnymi statystykami, jak i dać kilka ważnych ogłoszeń.

Czas szybko leci. Wielu jeszcze pamięta głośną premierę pierwszego Dying Light, co najmniej dobrze przyjętego praktycznie wszędzie. Tymczasem zdążyła minąć już dobra dekada. Jak podało Techland, już ponad 45 milionów graczy sprawdziło pierwszą bądź drugą odsłonę. Co więcej, zabito jakieś 67 miliardów zombie, spędzając w owych grach ponad milion godzin. Deweloperzy ogłosili, że przy okazji tejże rocznicy "jedynka" i "dwójka" dostaną kilka specjalnych wydarzeń, by odpowiednio to wszystko uczcić. I na tym bynajmniej tematu nie zamknęli.

Tym sposobem na przykład w Dying Light pojawi się tryb podwajający punkty doświadczenia, a w następnych tygodniach zawitają takie eventy, jak Low Gravity, Super-Crane, czy Viral Rush. Z kolei Dying Light 2 dostaje największa jak dotąd zniżkę, nowe zadania w Azylu Pielgrzymów, a z czasem na stałe dołączy Tower Raid - kooperacyjny tryb roguelike. Ale to nie koniec. Część pierwsza ma dostać patch poprawiający efekty wizualne i dodający zremasterowany soundtrack z kilkoma nowymi kawałkami od kompozytora Pawła Błaszczaka. Co jasne, na dłuższą metę znacząco więcej atrakcji dostanie kontynuacja, mająca zaplanowany kilkuletni rozwój. A przecież latem przyjdzie jeszcze Dying Light: The Beast - spin-off z powracającą postacią Kyle'a Crane'a. W przyszłości pojawią się również inne projekty z uniwersum, w tym planszówki, ekskluzywne gadżety, a nawet sieciowe komiksy. Jest zatem na co czekać.

