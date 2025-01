Targi E3 2024 - już wiadomo, jaka przyszłość czeka najpopularniejsze święto graczy. Nie mamy dobrych wieści

Targi Electronic Entertainment Expo przez ponad dwadzieścia lat były ważnym wydarzeniem w branży gamingowej. Co roku wydawcy przygotowywali specjalne pokazy, podczas których gracze mogli zapoznać się z najnowszymi tytułami. Pandemia sprawiła, że największe koncerny zaczęły jednak inwestować w inne formy marketingu, rezygnując jednocześnie z obecności na targach. Ze względu na malejące zainteresowanie, w 2020 roku organizatorzy E3 poinformowali o odwołaniu wydarzenia. Dziś okazuje się, że był to początek końca E3.

Organizacja ESA poinformowała, że targi E3 już nie powrócą. Ani w formie stacjonarnej, ani nawet wirtualnej. I nie dotyczy to wyłącznie przyszłego roku.

Dziś rano, na łamach The Washington Post ukazała się informacja, że targi E3 zostały anulowane. Nie czasowo, nie do odwołania, a na stałe. Już po południu, na łamach platformy społecznościowej X, pojawił się też oficjalny kominikat opublikowany za pośrednictwem profilu E3: " Po więcej niż dwóch dekadach organizowania eventu E3 (...) nadszedł czas, by się pożegnać". Przypomnijmy, że event w roku 2020 został odwołany, w 2021 roku odbył się wirtualnie (eventy on-line), po czym w 2023 roku E3 znów nie było.

Przez długie lata targi E3 były najważniejszym wydarzeniem dla graczy w ciągu roku - to właśnie w Los Angeles prezentowane były dziesiątki nowych tytułów, które w najbliższych miesiącach (latach?) miały debiutować na PC oraz konsolach. W ostatnich sezonach targi E3 systematycznie traciły na znaczeniu, zwłaszcza w sytuacji, gdy kolejne duże firmy (m.in. Sony) rezygnowały z uczestnictwa na rzecz własnych pokazów. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła problemy, powodując zepchnięcie E3 do rangi wydarzenia wirtualnego, a następnie do jego anulowania.

Źródło: ESA