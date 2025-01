Sztuczna inteligencja została wykorzystana do odgadywania haseł ze stukotu klawiszy. Jej skuteczność może imponować

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do generowania obrazów czy odpowiedzi na nurtujące pytania, powoli staje się czymś powszechnym. Ta dziedzina dysponuje jednak wciąż olbrzymim ukrytym potencjałem. Udowadniają to brytyjscy badacze, którzy postanowili użyć AI do bardzo nietypowego zastosowania. Mowa tutaj o rozpoznawaniu haseł na podstawie stukotu klawiszy na klawiaturze komputerowej. Skuteczność tego rozwiązania jest naprawdę wysoka.

Brytyjscy badacze wykorzystali sztuczną inteligencję do rozpoznawania znaków na podstawie dźwięków wydawanych przez klawiaturę. AI musi zostać jednak przetrenowane z odgłosów danego modelu sprzętu.

System nazywa się CoAtNet. Cały proces rozpoznawania znaków odbywa się za pośrednictwem mikrofonu, w który wyposażony jest każdy smartfon. Bazą są unikalne dla każdego klawisza spektrogramy dźwięku. Na razie funkcja działa najlepiej w przypadku klawiatury MacBooka, ale zapewne w przyszłości to się zmieni i możliwe będzie skuteczne "podsłuchanie" innych urządzeń. W toku badań udało się osiągnąć skuteczność na poziomie 95%, przy smartfonie znajdującym się 20 cm od źródła dźwięku.

System testowano także za pośrednictwem takich aplikacji, jak Zoom i Skype. Badacze chwalą się, że skuteczność była bardzo zbliżona. To oznacza teoretycznie, że korzystający z tego rozwiązania cyberprzestępca może poznać hasło wykorzystywane przez potencjalną ofiarę, jeśli tylko ta zdecyduje się je wpisać podczas połączenia wideo. Zagrożenie jest zatem realne, ale technologia ma na razie swoje ograniczenia. Po pierwsze, model AI musi zostać przetrenowany z dźwięków określonej klawiatury. Po drugie, sztuczna inteligencja nie radzi sobie najlepiej z rozpoznawaniem klawisza Shift. Dobrym sposobem obrony przed potencjalnym atakiem jest zatem wykorzystywanie haseł z dużymi i małymi literami.

CoAtNet jest projektem ściśle badawczym, a to oznacza, że nie był wykorzystywany do rzeczywistego łamania haseł. Jego skuteczność na pewno jest niższa, gdy pojawiają się znaczące hałasy w tle. Użycie go zatem w miejscach publicznych na razie nie przyniesie odpowiednich rezultatów. Wydaje się jednak, że najbardziej zagrożoną grupą będą w przyszłości osoby pracujące na laptopach. Jeśli bowiem cyberprzestępca wie, jakiego modelu komputera używa przyszła ofiara, to ma wiedzę, z jakich danych przetrenować sztuczną inteligencję. Cały projekt to na razie głównie ciekawostka, ale budzi ona obawy dotyczące potencjalnego wykorzystania AI do przestępczych działań. Trzeba też jednak pamiętać, że trenowanie sztucznej inteligencji wymaga odpowiedniego sprzętu, do którego nie każdy ma dostęp.

