Sztuczna inteligencja od Apple nie skorzystała z układów NVIDII. Oficjalny raport wskazuje na współpracę z Google

Przedsiębiorstwem, które najbardziej zyskało na rozwoju sztucznej inteligencji, bez wątpienia jest NVIDIA. Wszystko przez oferowanie odpowiednio wydajnych chipów, które są zdolne do obsługi rozwiązań z tego segmentu. Z układów tej firmy korzysta zdecydowana większość innych przedsiębiorstw, natomiast jak się właśnie okazało — nie Apple. Gigant z Cupertino do rozwinięcia swoich usług z pakietu Apple Intelligence posłużył się jednostkami od Google.

Aby rozwinąć usługi wchodzące w skład Apple Intelligence, firma z Cupertino posiłkowała się akceleratorami TPU od Google. Jest to zaskakujące, gdyż dziś do rozwoju AI korzysta się głównie z jednostek od NVIDII.

Omawianą informację podało samo Apple, choć została ona przedstawiona w dokumencie (link), który omawiał modele AI odpowiadające za działanie różnych usług z pakietu Apple Intelligence. Pierwszy z nich będzie funkcjonował bezpośrednio na urządzeniach od Apple i składa się z 3 mld parametrów. Drugi natomiast to już dużo większy model (choć nie podano specyfikacji), który został zaprojektowany do działania na wydajnych serwerach. Oba zaliczają się do rodziny o nazwie Apple Foundation Model (AFM). W przypadku serwerowego rozwiązania do wyszkolenia modelu AI użyto 8192 chipów TPUv4, natomiast do tego, które ma funkcjonować lokalnie, skorzystano z mocy 2048 układów TPUv5p.

W obu przypadkach mowa więc o chipach Tensor Processing Unit, które zostały opracowane przez firmę Google. Przedsiębiorstwo to nie oferuje swoich układów w sprzedaży, jednak może dać do nich dostęp przez platformę Google Cloud. Tak więc najnowsze rozwiązania z segmentu sztucznej inteligencji od Apple korzystają ze sprzętu od Google. Obie firmy nie wypowiedziały się w tej sprawie, choć wiele zagranicznych redakcji wysłało do nich odpowiednie zapytania. Trzeba przyznać, że taki rozwój wydarzeń jest dość zaskakujący — szczególnie w czasie, w którym NVIDIA dosłownie zdominowała rynek AI.

Źródło: Apple, Reuters