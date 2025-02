Apple Intelligence nie trafi raczej do pierwszej wersji iOS 18. Na większość funkcji AI będziemy musieli zaczekać dłużej

Apple niewątpliwie przespało optymalny moment na wdrożenie elementów sztucznej inteligencji do swoich systemów i usług. Część dystansu, jaki dzieli firmę z Cupertino od jej konkurentów ma nadrobić iOS 18, który zaoferuje wreszcie pełnoprawne wsparcie dla AI. Niestety proces wdrażania tego typu elementów nie przebiega wystarczająco gładko. Dowiedzieliśmy się bowiem, że system ten będzie na premierę pozbawiony wsparcia dla Apple Intelligence.

Zestaw funkcji AI, określanych mianem Apple Intelligence, nie trafi raczej do pierwszej wersji iOS 18. Źródła donoszą, że będziemy musieli na niego poczekać przynajmniej do października bieżącego roku.

Wśród funkcji AI, które Apple planuje docelowo wprowadzić w systemie iOS 18, znajdzie się między innymi możliwość zautomatyzowania procesu pisania tekstów, podsumowania określonych treści czy tworzenia obrazów. Szeregu ulepszeń doczeka się też asystentka Siri. Zestaw tych funkcji został określony mianem Apple Intelligence i będzie on dostępny na smartfonach iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max i nowszych. Do tej pory wszystko wskazywało na to, że większość elementów AI trafi na systemy iOS 18 w dniu jego debiutu. Jak podaje dziennikarz Mark Gurman z portalu Bloomberg, tak się jednak nie stanie. Nowa wersja systemu operacyjnego Apple pojawi się na rynku wraz z premierą smartfonów iPhone 16, czyli we wrześniu bieżącego roku. Niestety zabraknie w niej wsparcia dla Apple Intelligence. Zostanie ono dodane później, wraz z wypuszczeniem iOS 18.1, czyli prawdopodobnie w październiku. Na ulepszenia wirtualnej asystentki Siri możemy jednak poczekać nawet do 2025 roku.

Są też jednak bardziej optymistyczne doniesienia. Narzędzia AI mają zostać bowiem udostępnione deweloperom jeszcze w tym tygodniu, zatem z pewnością część z nich będzie w stanie dostarczyć swoje oprogramowanie na październikowy termin debiutu Apple Intelligence. Warto odnotować, że zestaw funkcji bazujących na AI trafi nie tylko na iOS, ale także na iPadOS (też prawdopodobnie dopiero w wersji 18.1) oraz MacOS (w przypadku posiadania MacBooków z procesorem M1 lub nowszym). Wprowadzenie Apple Intelligence ma nie tylko doprowadzić do zniwelowania części dystansu, jaki firma z Cupertino traci do Google i Microsoftu, ale także pobudzić sprzedaż kolejnej generacji smartfonów iPhone.

Źródło: Bloomberg