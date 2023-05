System Shock w złocie. Remake kultowej gry zadebiutuje pod koniec maja. Są przedsprzedażowe gratisy

Za 21 dni od dziś gracze będą mogli raczyć się nową, a zarazem wierną wersją klasycznej hybrydy strzelanki oraz immersive sima od Nightdive Studios. Mowa oczywiście o System Shock Remake, którego premiera na PC odbędzie się poprzez platformy Steam, GOG oraz Epic Games Store. Nastąpi to dokładnie 30 maja tego roku o godzinie 17:00 czasu polskiego. Wiadomo, że data ta nie ulegnie już zmianie. Deweloper ogłosił wszak, że gra jest już w pełni ukończona.

Prime Matter i Nightdive Studios ogłosili, że remake wydanej w 1994 roku, przełomowej gry pt. System Shock, jest już w pełni ukończony.

Remake System Shock łączy kultową rozgrywkę oryginalnej gry z nową grafiką wysokiej rozdzielczości, usprawnionym sterowaniem, przeprojektowanym interfejsem, a także zupełnie nowymi dźwiękami i muzyką. "Od nigdy wcześniej niewidzianych wrogów i zmian poprawiających jakość rozgrywki po ulepszony schemat hakowania i nowe opcje walki z brutalnym systemem rozczłonkowania wrogów - remake System Shock przywita zarówno starych, jak i nowych graczy" - zachęca do zabawy deweloper.

Młodszemu pokoleniu przypominamy, że oryginalny System Shock był produkcją łączącą cechy pierwszoosobowej strzelanki i gry fabularnej. Historia skupiała się na przygodach na stacji kosmicznej, którą kontrolowała bezwzględna i szalona sztuczna inteligencja o nazwie SHODAN. Tak samo i w remake'u gracz wcieli się w postać hakera, którego zadaniem będzie zmierzyć się z SI. W trakcie gry gracz będzie eksplorować stację kosmiczną, zbierać przedmioty, zwalczać wrogów oraz rozwiązywać zagadki, aby dotrzeć do SHODAN i pokrzyżować jej plany.

Warto wiedzieć, że System Shock w wersji na PC można już nabyć w przedsprzedaży nie tylko na Steamie, ale także na GOGu oraz Epic Games Store. Co więcej - kupujący jako dodatek otrzymają darmową kopię nadchodzącego System Shock 2: Enhanced Edition. Jak informuje wydawca, konsolowe edycje gry System Shock zostaną wydane na PlayStation 4|5 i Xbox One oraz Series S|X, jednak już w późniejszym okresie (póki co konkretnej daty nie zdradzono). Aha, jeśli macie obawy przed złożeniem preorderu, to zawsze warto sięgnąć po wersję demonstracyjną gry, którą udostępniono na Steamie.

