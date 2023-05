System Shock 2 Enhanced Edition - zaprezentowano nowe ujęcia z odświeżonej wersji klasyka. Jak wiele się zmieniło?

Już 30 maja bieżącego roku swoją premierę będzie miał bardzo wyczekiwany przez wielu graczy remake System Shock. Ten sam deweloper opracowuje także obecnie remaster drugiej części gry. Poznaliśmy nieco szczegółów na temat tej pozycji, wraz z kilkoma zrzutami ekranu. Na rewolucję graficzną nie należy oczywiście się nastawiać, ale tytuł może dołączyć do grona solidnych remasterów opracowanych przez Nightdive.

Twórcy System Shock 2 Enhanced Edition podzielili się kilkoma szczegółami na temat gry. Nie zabrakło także zrzutów ekranu, które pokazują ulepszenia graficzne względem oryginału.

Skala projektu jest naturalnie dużo mniejsza niż w przypadku remake’u pierwszej odsłony cyklu. Przypominać będzie raczej dotychczasowe dzieła studia. Otrzymamy zatem stosunkowo lekki lifting graficzny, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej stylistyki całości. Warto odnotować, że System Shock 2 do dzisiaj cechuje się rozbudowaną sceną moderską. Fani znacząco ulepszyli oprawę graficzną oryginału. Sporym problemem jest jednak wysiłek, który trzeba włożyć w to, żeby zainstalować wszystkie mody. Wersja Enhanced Edition ma rozwiązać ten problem, poprzez dostarczenie pakietu z niezbędnymi ulepszeniami.



Oryginalna wersja gry



Wersja Enhanced Edition

Jak twierdzi prezes studia - Stephen Kick - w rozmowie z serwisem PC Gamer, silnik System Shock 2 został poddany inżynierii wstecznej i przeniesiony na autorskie rozwiązanie Nightdive, czyli KEX Engine. To właśnie dzięki temu gra trafi po niemal 25 latach także na konsole. W skład odświeżonej wersji gry wejdą liczne mody i aktualizacje przygotowane przez społeczność serwisu systemshock.org. Można liczyć na lepsze modele postaci i broni, tekstury, a także przerywniki filmowe. Te pierwsze będą składały się z większej liczby polygonów. Ulepszone tekstury z kolei zostały wykonane na bazie oryginalnych, więc nie ma żadnych obaw odnośnie potencjalnej zmiany kierunku artystycznego. Potwierdzają to opublikowane zrzuty ekranu, na których wyraźnie widać ulepszenia graficzne. Pierwotna edycja gry i jej modyfikacje nadal będą dostępne, więc twórcy nie zmuszą graczy do przesiadki na nową wersję.



Oryginalna wersja gry



Wersja Enhanced Edition

Znaczących usprawnień doczeka się także multiplayer. Choć pierwotna wersja gry otrzymała tryb kooperacyjny, to był on pełen błędów i niedoskonałości. Zostaną one wyeliminowane w Enhanced Edition. Trudno powiedzieć, czy będzie cieszył się on wystarczającą popularnością, ponieważ gra jest wręcz stworzona do tego, żeby przechodzić ją samodzielnie z uwagi na rewelacyjny klimat. Cieszą jednak zapowiedzi twórców odnośnie ulepszenia tego trybu. Wszyscy, którzy zakupią System Shock Remake w przedsprzedaży, otrzymają w przyszłości za darmo także System Shock 2 Enhanced Edition. Na razie nie jest znana jednak jego data premiery.



Oryginalna wersja gry



Wersja Enhanced Edition



Oryginalna wersja gry



Wersja Enhanced Edition

Źródło: PC Gamer