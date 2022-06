SteelSeries Aerox 5 oraz Aerox 5 Wireless – test dopracowanych, uniwersalnych myszy dla graczy

Kupno odpowiedniej myszy to w dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie. Jeśli nie bardzo wiemy na co powinniśmy zwracać uwagę przy jej wyborze, to niemal niekończąca się obecnie lista modeli może nas przytłoczyć. Podstawowymi wyznacznikami powinny być co prawda elementy takie jak sprawny czujnik, solidne przełączniki czy wygodny kształt, ale cała reszta udogodnień w stylu podświetlenia czy ciężarków to wcale nie mniej ważne aspekty. No właśnie, bo co z gabarytami myszki? Czy powinna być duża czy mała? Ciężka czy lekka? Wszystko to już kwestia bardziej "osobnicza", a więc co komu pasuje. Osobiście preferuję albo ciężkie myszy z wysokim, wygodnym grzbietem i możliwie ergonomicznym wyprofilowaniem bądź ultralekkie, "rześkie" w obsłudze myszy, które spisują się rewelacyjnie nie tylko w szybkich grach, ale także i na co dzień, odciążając nadgarstek. Tak się składa, że SteelSeries Aerox 5 jest mieszanką obu tych "gatunków" gamingowych gryzoni. Jest bowiem i spora, i lekka.

Autor: Ewelina Stój

Mniej więcej rok temu duńska marka SteelSeries wypuściła na rynek bardzo udane myszy z serii Prime. Kilka miesięcy później, w sklepach pojawiły się także pomniejszone wersje modeli Prime, z dopiskiem Mini. Cała ta "rodzina" gryzoni zadebiutowała dodatkowo zarówno w wersjach przewodowych jak i bezprzewodowych. Identycznie jest w przypadku recenzowanych dziś konstrukcji z linii Aerox 5. W przeciwieństwie do Prime'ów, tegoroczne gryzonie oferują jednak nieco odważniejszy design. Najważniejsze pozostało niemniej bez zmian - mowa o autorskich, sprawnych czujnikach TrueMove.

Testujemy mysz SteelSeries Aerox 5 w wersji z kabelkiem i bez. Wydaje się, że gryzoń jest "podziurawioną" ewolucją ubiegłorocznego modelu Rival 5.

Jeśli chodzi o serię Aerox, to jest ona całkiem pokaźna. Abstrahując nawet od interfejsu, przez który mysz łączy się z PC, odnajdziemy tu także konstrukcje z dwoma dodatkowymi przyciskami na lewym boku (Aerox 3), z czterema (Aerox 5), a nawet z dwunastoma (Aerox 9). Zdjęcie każdego z tych modeli możecie zresztą zobaczyć na powyższej grafice. My zajmiemy się dziś zarówno przewodowym, jak i bezprzewodowym modelem Aerox 3, który reklamowany jest przez producenta jako ultralekki (66 g w wersji z kabelkiem) oraz uniwersalny (do FPSów oraz MOBA).

SteelSeries Aerox 5 SteelSeries Aerox 5 Wireless Przeznaczenie do gier, uniwersalne Łączność przewodowa USB przewodowa USB,

bezprzewodowa 2.4 GHz,

bezprzewodowa BT 5.0 Sugerowany czas na baterii nie dotyczy 2.4 GHz - do 80 h,

BT - do 180 h Sensor SteelSeries TrueMove Air (bazujący na Pixart PAW 3335) Zakres i skok DPI 100 - 18000, skok co 100 Przełączniki, żywotność autorskie, TTC Gold do 80 mln kliknięć Liczba przycisków 9 Przycisk Sniper tak, fizyczny Podświetlenie tak, 3-strefowe Chwyt palm, claw Częstotliwość raportowania 1000 Hz Obciążniki nie Oprogramowanie tak, SS Engine Wymiary i waga 128 x 68 x 42 mm, 66 g 128 x 68 x 42 mm, 74 g Przewód odczepiany, w oplocie tekstylnym Wersje kolorystyczne czarna Aktualnie najniższa cena 239 zł 459 zł

Z dodatkowych ciekawostek, można wspomnieć o tym, że seria Aerox 5 cechuje się rozwiązaniem o nazwie AquaBarrier, co oznacza, że jest ona pyło- i wodoszczelna w klasie IP54. Wspomniany już czujnik, bazujący na konstrukcji Pixart PAW 3335, dostarcza rozdzielczości do maksymalnych 18 000 DPI, zaś autorskie przełączniki mają wytrzymywać do 80 milionów kliknięć. Jeśli chodzi zaś o pracę bezprzewodową, to Aerox 5 z dopiskiem Wireless pozwala na pracę zarówno po łączności Bluetooth, jak i po 2.4 GHz. Jak pewnie wiecie, pierwsze rozwiązanie zapewnia dłuższy czas na akumulatorze (szacowane 180 h), zaś po 2.4 GHz - niskie opóźnienia.