Steam: Jak zmienił się sprzęt graczy od początku pandemii, czyli z jakich podzespołów korzystaliśmy przed dwoma laty

Platforma Steam prowadzi comiesięczne zestawienia na temat tego, na czym grają jej użytkownicy (o ile ci użytkownicy zezwalają na udostępnianie takich danych). Pierwotnie, każdego miesiąca przedstawialiśmy takie właśnie, comiesięczne podsumowanie. Ostatecznie bardziej uzasadnionym wydaje się jednak prezentowanie wyników ankiety Steam w dłuższych odstępach czasu. Dziś przyszła pora na zestawienie obecnych danych z tymi sprzed nieco ponad dwóch lat (listopad 2019 roku), a więc sprzed momentu pandemii koronawirusa. Jak wiele się w tym czasie zmieniło? ? Sprawdźcie sami – dane z listopada 2019 oraz grudnia 2021 zamieszczamy w czytelnych tabelach, aby na pierwszy już rzut oka zobaczyć namierzyć istotne zmiany. News ów to też miejsce, by w komentarzach pochwalić się (bądź pożalić) własną maszyną do giercowania.

Z bieżących oraz archiwalnych danych możemy wyciągnąć pewne oczywiste wnioski jak to, że gracze praktycznie zapomnieli już o Windowsie 8.1, zaś popularność Windowsa 7 musiała ustąpić miejsca nowemu Windowsowi 11. Jesteśmy także graczami coraz zasobniejszymi w RAM - najpopularniejsza jest obecnie opcja 16 GB, przy czym niemal 14% użytkowników Steama, którzy udostępniają swoje dane, ma tej pamięci nawet ponad 16 GB. Można śmiało uznać, że powyższe zmiany zostały w dużej mierze spowodowane coraz bardziej wymagającymi grami. Podobnie w przypadku zmian w obrębie procesorów. Wyraźnie widać, że gracze wycofali się już z procesorów 2-rdzeniowych stawiając na 4-, 6-, a nawet 8-rdzeniowe. Obecna popularność rdzeni o taktowaniu w przedziale 2,3 - 2,69 GHz może przy tym wskazywać na wzrost popularności laptopów do gier. Jest to jednak tylko jedna z możliwości, ponieważ ankiety Steam nie oferują dodatkowych informacji, aby można było z nich wyciągnąć jednoznaczne, konkretne wnioski.

Listopad 2019 -

wiodący sprzęt Listopad 2019 -

drugie miejsce Listopad 2019 -

trzecie miejsce System operacyjny 64x Windows 10

(76,23%) 64x Windows 7

(16,04%) 64x Windows 8.1

(2,46%) Pamięć RAM 8 GB

(36,81%) 16 GB

(35,48%) 4 GB

(8,26%) Liczba rdzeni procesora 4 rdzenie

(51,31%) 2 rdzenie

(24,75%) 6 rdzeni

(17,55%) Taktowanie procesora 3,3-3,69 GHz

(23,31%) 2,3-2,69 GHz

(14,37%) 3,0 GHz-3,29 GHz

(13,89%) Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

(14,44%) NVIDIA GeForce GTX 1050

Ti

(9,66%) NVIDIA GeForce GTX 1050

(5,11%) Rozdzielczość na jednym monitorze 1920 x 1080

(64,58%) 1366 x 768

(11,13%) 2560 x 1440

(4,92%) Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami 3840 x 1080

(74,82%) 4480 x 1440

(12,40%) 3200 x 1080

(7,04%) Używany język Angielski

(42,58%) Uproszczony chiński

(17,61%) Rosyjski

(12,21%) Pojemność dysku powyżej 1 TB

(50,98%) 750-999 GB

(19,36%) 250-499 GB

(14,90%) Gogle VR Oculus Rift

(0,36%) HTC Vive

(0,33%) Oculus Rift S

(0,15%)

Wśród kart graficznych większych zawirowań brak. Przynajmniej na piedestale. Od wielu, wielu miesięcy króluje tu bowiem model NVIDIA GeForce GTX 1060, choć jego popularność mimo wszystko spadła. W okresie dwóch lat dwukrotnie. W wielu przypadkach na rzecz konstrukcji NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz mocniejszych, które to jednak nie załapały się na czołówkę. Coraz mniej osób korzysta także z typowo laptopowej rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, a wybiera rozdzielczość 2560 x 1440. Mimo wszystko, bezapelacyjnym zwycięzcą stanowisk jednomonitorowych jest Full HD. Na Steamie ubywa także powolutku osób, które korzystają z niego w języku angielskim, rośnie za to chińskojęzyczna społeczność. Największe zmiany w ciągu ostatnich dwóch lat dokonały się jednak chyba w kategorii wirtualnej rzeczywistości, gdzie wraz z pojawieniem się gogli Oculus Quest 2, popularność VR-u znacznie wzrosła. Steam szacuje, że już niemal 2% wszystkich użytkowników platformy Valve posiada jakieś gogle VR.

Grudzień 2021 -

wiodący sprzęt Grudzień 2021 -

drugie miejsce Grudzień 2021 -

trzecie miejsce System operacyjny 64x Windows 10

(81,74%) 64x Windows 11

(10,15%) 64x Windows 7

(3,24%) Pamięć RAM 16 GB

(47,43%) 8 GB

(21,96%) ponad 16 GB

(13,72%) Liczba rdzeni procesora 4 rdzenie

(35,10%) 6 rdzeni

(32,41%) 8 rdzeni

(17,23%) Taktowanie procesora 2,3-2,69 GHz

(17,30%) 3,3-3,69 GHz

(15,28%) 2,7-2,99 GHz

(17,74%) Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

(7,92%) NVIDIA GeForce GTX 1650

(5,76%) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

(5,56%) Rozdzielczość na jednym monitorze 1920 x 1080

(67,12%) 2560 x 1440

(9,85%) 1366 x 768

(6,71%) Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami 3840 x 1080

(70,10%) 4480 x 1440

17,68%) 5120 x 1440

(5,70%) Używany język Angielski

(36,56%) Uproszczony chiński

(24,90%) Rosyjski

(10,37%) Pojemność dysku powyżej 1 TB

(51,91%) 250-499 GB

(19,99%) 750-999 GB

(13,96%) Gogle VR Oculus Quest 2

(39,62%) Valve Index

(15,79%) Oculus Rift S

(14,77%)

Analiza dotycząca sprzętu i oprogramowania z grudnia 2021:

Źródło: Steam