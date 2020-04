Starcie aparatów Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20+ i S20 Ultra

Sformułowanie, że najlepszy aparat fotograficzny to ten, który masz przy sobie, powoli traci na znaczeniu. W dobie coraz lepszych jednostek foto zarówno klasycznych, jak i tych umieszczanych we smartfonach, konsumenci przestają zadowalać się już byle czym. Nie na darmo mówi się też, że producenci zaczynają wypuszczać aparaty fotograficzne z funkcją smartfonów. Coraz częściej wybierając nowy telefon patrzymy nie na moc akumulatora czy ilość pamięci na dane, ale właśnie na to, jakiej jakości zdjęć dostarczy nam nowa jednostka. Najzacieklejsza walka ma miejsce "na szczycie" czyli wśród flagowców. Co roku w sieci pojawia się multum porównań najbardziej wydajnych optycznie konstrukcji, nie zrywając więc z tą swoistą tradycją, postanowiliśmy wziąć na tapet trzy flagowce, czyli możliwości smartfonów Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20+ i Samsung Galaxy S20 Ultra.

Dziś na ringu, w gotowości do walki pojawiły się trzy flagowe smartfony z chińskiej oraz koreańskiej "stajni"! Który z modeli skradnie nasze serca (oczy?) umiejętnościami fotograficznymi? Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20+, a może Samsung Galaxy S20 Ultra? Sprawdźmy!

Fotograficzna walka flagowców trwa w najlepsze - niezmiennie od wielu, wielu lat. Wraz z debiutującymi niedawno smartfonami Samsung Galaxy S20 spodziewaliśmy się, że Koreańczycy dokonają być może jakiegoś przełomu. Zważając na huczne zapowiedzi, w których nie zabrakło takich sformułowań jak 100-krotny Space Zoom w modelu S20 Ultra, a także na zapierające dech materiały marketingowe, wielu z nas miało nadzieję dostać fotograficznego potwora, nawet jeśli tylko w przypadku najmocniejszej jednostki, sygnowanej właśnie jako Ultra. Dni jednak mijały, recenzenci dopadli się do nowych Galaktyk i choć (nie ma co ukrywać) zgodnie przyznali, że zdjęcia wykonane smartfonami Samsunga bezsprzecznie imponują, to nie ma jakiegoś wielkiego przełomu w porównaniu do modelu (czy nawet kilku modeli) sprzed lat. Nie wspominając już o tym, że obalono zapewnienia producenta o zastosowaniu w smartfonach tak dużego zoomu optycznego. Ostatecznie okazało się bowiem, że model S20+ dysponuje zaledwie nieco ponad jednokrotnym zoomem, zaś model S20 Ultra - czterokrotnym.

Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Wyświetlacz OLED, 90 Hz

6,58 cala, 1200 x 2640

441 ppi AMOLED, 120 Hz

6,7 cala, 1440 x 3200

524 ppi AMOLED, 120 Hz

6,9 cala, 1440 x 3200

511 ppi Procesor HiSilicon Kirin 990 5G Samsung Exynos 990 Samsung Exynos 990 5G Pamięć RAM 8 GB 8 GB 12 GB Pamięć operacyjna 256 GB 128 GB 128 GB Bateria 4200 mAh 4500 mAh 5000 mAh Wymiary i waga 158,2 x 72,6 x 9,0 mm

209 g 161,1 x 73,3 x 7,8 mm

186 g 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

222 g Inne - IP68

- NFC

- Czytnik linii papilarnych w ekranie,

- Face Unlock - IP68

- NFC

- Czytnik linii papilarnych w ekranie,

- Face Unlock - IP68

- NFC

- Czytnik linii papilarnych w ekranie,

- Face Unlock Polska cena 4299 zł 4399 zł 5999 zł

I wtedy na scenę wszedł Huawei ze swoją serią P40. Tu również spodziewaliśmy się swoistego, fotograficznego "objawienia", wiedząc zwłaszcza o tym, co potrafiły poprzednie flagowce z linii P. Fakt - brak usług Google w wyposażeniu nowej chińskiej serii odstraszył bardzo duże grono dotychczasowych klientów marki, jednak nie przekreśliło to szansy smartfonów na stanie się fotograficznym królem wszech czasów (mowa właściwie o modelu Huawei P40 Pro). Aby nie być gołosłowną, przypomnę iż jakąś chwilę temu, serwis DxOMark uznał możliwości wspomnianego smartfona za wybitne, detronizując tym samym dotychczasowego zwycięzcę, jakim był do niedawna Xiaomi Mi 10 Pro (choć mamy tu do czynienia z różnicą zaledwie czterech punktów, więc nie ma wielkiej rozbieżności). Chińczycy postawili w dużej mierze na obiektyw ultraszerokokątny, który nie tylko wystąpił w wersji o dużej rozdzielczości (40 MP), ale także o parametrach, dzięki którym do matrycy dochodzi naprawdę sporo światła. No i mamy jeszcze pięciokrotny optyczny zoom z ogniskową 125 mm. To nie może się nie udać.

Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Aparat tylny 1 50 MP szerokokątny

f/1.9, 23 mm

1/1.28", 2.44 µm

PDAF, OIS 12 MP szerokokątny

f/1.8, 26 mm

1/1.76", 1.8 µm

PDAF, OIS 108 MP szerokokątny

f/1.8, 26 mm

1/1.33", 0.8 µm

PDAF, OIS Aparat tylny 2 12 MP teleobiektyw

f/3.4, 125 mm

PDAF, OIS

5x optyczny zoom 64 MP teleobiektyw

f/2.0, 1/1.72", 0.8 µm

PDAF, OIS,

3x hybrydowy zoom

1,06x realny zoom optyczny 48 MP teleobiektyw

f/3.5, 103 mm, 1/2.0", 0.8 µm

PDAF, OIS,

10x hybrydowy zoom

4x realny zoom optyczny Aparat tylny 3 40 MP ultraszerokokątny

f/1.8, 18 mm

1/1.54", PDAF 12 MP ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm

1/2.55", 1.4 µm 12 MP ultraszerokokątny

f/2.2, 13 mm

1/2.55", 1.4 µm Aparat tylny 4 TOF 3D (głębi) 0,3 MP TOF 3D, f/1.0 (głębi) 0,3 MP TOF 3D, f/1.0 (głębi) Nagrywane wideo 2160p@30/60fps

1080p@30/60fps

720@7680fps

1080p@960fps

gyro-EIS

HDR 4320p@24fps

2160p@30/60fps

1080p@30/60/240fps

720p@960fps

gyro-EIS & OIS

HDR10+ 4320p@24fps

2160p@30/60fps

1080p@30/60/240fps

720p@960fps

gyro-EIS & OIS

HDR10+ Aparat przedni 1 32 MP szerokokątny

f/2.2, 26 mm

1/2.8", 0.8 µm, AF 10 MP szerokokątny

f/2.2, 26 mm

1/3.2", 1.22 µm, PDAF 40 MP szerokokątny

f/2.2, 26 mm

0.7 µm, PDAF Aparat przedni 2 IR TOF 3D - - Nagrywane wideo 2160p@30/60fps

1080p@30/60fps

HDR 2160p@30/60fps

1080p@30/60fps

Auto-HDR 2160p@30/60fps

1080p@30/60fps

Auto-HDR

Choć osobiście początkowo byłam skłonna uznać, że to właśnie sprzęt Koreańczyków wykonuje lepsze zdjęcia czy też filmy (bez konkretnego porównywania w tych samych sceneriach), po jakimś czasie naprzemiennego obcowania z Samsungami i smartfonem Huawei P40 Pro, zaczęłam mieć poważne wątpliwości. Mając świadomość, że - podobnie jak w muzyce - wrażenia, odbiór i gusta względem obrazów również bywają bardzo różne, nie chcę narzucić nikomu własnego zdania, dlatego też na następnych stronach zamieszczam próbki możliwości fotograficznych wszystkich trzech konstrukcji, aby każdy mógł zdecydować, co uważa za ładniejsze, a co za brzydsze. Cóż, w kwestii zdjęć nocnych czy tych dotyczących przybliżeń nie będzie już tak dużego pola do polemiki, bo... Zresztą zobaczycie sami. Powyżej zamieszczam jeszcze dwie tabele. Pierwszą - bardzo podstawową - dotyczącą specyfikacji wszystkich trzech modeli oraz drugą, z możliwie wyczerpującymi parametrami wszystkich jednostek fotograficznych. Do walki, gotowi... pstryk!