Spider-Man: The Great Web - w sieci pojawiły się materiały związane z anulowanym projektem od Insomniac. Wieloosobowa gra-usługa

Studio Insomniac Games może mówić o latach sukcesów w branży. Oczywiście główną ich częścią jest niezwykle udane wprowadzenie gier o Spider-Manie na poziom, o którym dotychczasowe interpretacje mogły w tej branży pomarzyć. Zeszłoroczna druga część nie powtórzyła sukcesów z 2018 roku, ale nadal nie zeszła poniżej pewnego poziomu. Ostatnio zaś pojawiły się informacje o jeszcze innym projekcie z uniwersum, który koniec końców nie doszedł do skutku.

Spider-Man: The Great Web jest kolejnym efektem wycieku danych Insomniaca. Jak się okazuje, deweloperzy mieli na pewnym etapie projekt multiplayerowej gry-usługi, który wygląda na bardzo zaawansowany.

Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje o przecieku informacji związanych ze studiem Insomniac Games. Poszczególne partie plików co jakiś czas są publikowane, a ostatnio ujawniono wyjątkowo ciekawe znalezisko. W produkcji znajdowała się bowiem jeszcze inna gra z uniwersum człowieka-pająka. Spider-Man: The Great Web pod kątem stylistyki nie różni niemal wcale od singlowych gier. Co więcej, trailer z Yurim Lowenthalem w roli narratora (głos Petera Parkera) wygląda tak, jakby chodziło o ukończony projekt, który czeka na datę premiery.

The Great Web miało być całkiem okazale zapowiadającym się przedsięwzięciem, wprowadzającym uniwersum do rzeczywistości gier-usług. Pretekstem dla zainicjowania multiplayerowej gry był atak Sinister Six - niezwykle groźnego ugrupowania superzłoczyńców. Za podstawę pomysłu uchodził model multiwersum, które zostało otwarte przez Scarlet Witch, co oczywiście fabularnie uzasadnia wariacje ludzi-pająków. Z jakichś względów Sony uznało za stosowne utrącić projekt. Czy to dobra decyzja? Cóż, klęski w postaci Marvel's Avengers czy, żeby daleko nie szukać, Suicide Squad: Kill the Justice League, wskazują, że niekoniecznie. Wszak Crystal Dynamics i Rocksteady to też nie są anonimowe studia, które niczym się w przeszłości nie wyróżniły. Ale znalazła się grupka fanów, którzy chcieliby zagrać w anulowany tytuł - czego wymownym dowodem jest wrzucona petycja, podpisana obecnie przez ponad 1500 osób.

