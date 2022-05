Sony szykuje seriale telewizyjne na podstawie God of War oraz serii Horizon. W planach także adaptacja gry wyścigowej

Podczas wczorajszego spotkania z inwestorami Sony PlayStation ujawniło, że rozszerza swoje działania o przeniesienie kilku kluczowych gier z konsol na ekrany telewizorów. Jak wiemy, prace nad serialem The Last Of Us są już w trakcie, a czuwa nad nimi HBO. Wygląda jednak na to, że w kolejnych miesiącach będzie nam także dane oglądać seriale na podstawie growych uniwersów takich jak God of War oraz Horizon. Za produkcję tych serii ma odpowiadać już jednak Netflix (Horizon) oraz Amazon (God of War). Co ciekawe, Sony planuje także serial telewizyjny na bazie serii... Gran Turismo.

Poszczególne oddziały PlayStation mają ostatnio ręce pełne roboty. Marka planuje chociażby porty wybranych tytułów na pecety, a także nowe produkcje dedykowane urządzeniom mobilnym. Możecie o tym przeczytać w naszym wczorajszym newsie pt. Returnal na PC coraz bliżej. Ekskluzywny tytuł z PlayStation 5 odnaleziony w Steam DataBase. W tym momencie Sony koordynuje także wprowadzoną niedawno usługę PlayStation Plus, podobnie jak prace nad serialem The Last of Us.

Japońska firma niebawem będzie miała jeszcze więcej obowiązków, właśnie przy produkcji seriali na bazie uniwersów Horizon, Gran Turismo oraz God of War. Na ten moment nie wiemy jeszcze w jakim oknie czasowym możemy spodziewać się nowych produkcji. Inaczej ma się rzecz w przypadku serialu pt. The Last of Us. Kilka dni temu ujawniono bowiem, że premiery telewizyjnego TLoU możemy spodziewać się w pierwszym kwartale 2023 roku.

