Test wydajności God of War PC - Wymagania sprzętowe do niskich nie należą. Test i porównanie jakości obrazu NVIDIA DLSS

Istnieją produkcje i serie gier stricte konsolowych, których debiutu na pecetach niewielu się spodziewało, a jednak w ostatnim czasie nastąpiły. God of War zdecydowanie można zaliczyć do takiego ekskluzywnego grona. Przygody Kratosa od dawna stanowiły jedną z najmocniejszych marek w posiadaniu SONY, będącą prawdziwym system sellerem napędzającym sprzedaż kolejnych generacji PlayStation. Jak wypadła konwersja na komputery osobiste? Czy wymagania God of War PC mogą zawstydzić topowe maszyny? Biorąc pod uwagę, że mówimy o produkcji wydanej w kwietniu 2018 roku, teoretycznie powinno być zjadliwie... Wszak rynkiem pecetów rządziły wówczas GeForce GTX 1080 i Radeon Vega 64.

Autor: Sebastian Oktaba

Pierwsza odsłona God of War zadebiutowała w marcu 2005 roku na PlayStation 2, błyskawicznie zdobywając status jednej z najlepszych produkcji dostępnych na wszystkich ówczesnych platformach. Potem Kratos regularnie powracał przy okazji wydawania nowszych modeli konsoli SONY, każdorazowo odnosząc ogromny komercyjny sukces. Ostatnie wcielenie, zatytułowane po prostu God of War, stanowiło niejako nowe rozdanie. Po pierwsze - główny bohater opuścił Grecję, gdzie dokonał nieziemskiego zamieszania, wyruszając na północ Europy w poszukiwaniu stabilizacji i spokoju. Po drugie - zmieniono nieco mechanikę, upodabniając God of War do produkcji z trzecioosobową kamerą sztywno umieszczoną za plecami postaci. Niezmienna postała natomiast solidna dawka akcji, ciekawe tło fabularne, elementy platformowe przeplatane prostymi zagadkami, a także regularne walki z bossami. Ogólnie - takich produkcji brakuje na pecetach, gdzie najbliższej plasuje się ostatnia trylogia Tomb Raider, wiekowy Soul Raver czy zbliżające się wielkimi krokami Unchared. Nas jednak najbardziej interesuje jakość portu...

Pierwsze wejście God of War na pecety, to duże wydarzenie w świecie gier komputerowych. Zobaczymy jakie Kratos ma wymagania sprzętowe...

Wymagania sprzętowe God of War PC zostały skrupulatnie rozpisane, chociaż nie brakuje tutaj dziwnych, wręcz nieprzemyślanych decyzji. Najsłabsza konfiguracja dedykowana 1280x720 jeszcze nie wzbudza większych zastrzeżeń, natomiast umieszczenie AMD Ryzen 5 2400G zamiast AMD Ryzen 5 2600 w drugim zestawie, każe postawić pytanie bez oczekiwania odpowiedzi - dlaczego? W każdym razie, AMD Radeon RX 570 albo NVIDIA GeForce GTX 1060 powinny zapewnić około 30 klatek na sekundę w ustawieniach Medium (Original) przy rozdzielczości 1920x1080. Jeśli chcecie zobaczyć płynne 1920x1080 / High, potrzebny będzie zdecydowanie mocniejszy procesor i oczywiście karta graficzna klasy AMD Radeon RX 5600 XT / NVIDIA GeForce GTX 1070. Ustawienia 2560x1440 / High ponownie podnoszą poprzeczkę do Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 7 3700X i NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT – wtedy możemy oczekiwać 60 klatek na sekundę. Najwyższy preset (4K / Ultra) to wyzwanie nawet dla high-ednowych zestawów, bazujących na topowych układach aktualnej generacji.

1280x720 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low / 30 FPS Original / 30 FPS High / 60 FPS High / 60 FPS Ultra / 60 FPS Procesor AMD Ryzen 3 1200 Ryzen 5 2400G Ryzen 5 2700 Ryzen 7 3700X Ryzen 9 3950X Procesor Intel Core i5-2500K Core i5-6600 Core i7-4770K Core i7-7700K Core i9-9900K Karta Radeon R9 290X RX 570 RX 5600 XT RX 5700 XT RX 6800 XT Karta GeForce GTX 960 GTX 1060 GTX 1070 RTX 2070 RTX 3080 Pamięć RAM 8 GB 8 GB 8 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 70 GB 70 GB 70 GB 70 GB 70 GB Użyte API DirectX 11 DirectX 11 DirectX 11 DirectX 11 DirectX 11 System Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

God of War działał na autorskim silniku stworzonym na potrzeby produkcji, który wykorzystuje również recenzowana wersja pecetowa. Pewnym zaskoczeniem jest bazowanie na wiekowym DirectX 11, aczkolwiek mówimy o grze pamiętającej początek 2018 roku. Ostatnie przygody Kratosa wyglądają więc przyzwoicie, jednak nie nazwałbym oprawy graficznej imponującą, co najwyżej solidną klasą średnią. Sporo nadrabia stylistyka, dobrej jakości modele głównych bohaterów, przyjemne oświetlenie czy tekstury, ale widać również liczne uproszczenia m.in. wszechobecną mgłę ograniczającą zasięg widzenia. Ponieważ God of War powstał w programie partnerskim NVIDII, otrzymał obsługę dwóch flagowych technologii tego producenta - DLSS i Reflex. Pierwsza pozwoli uzyskać większą wydajność poprzez zaawansowane skalowanie obrazu w kilku dostępnych trybach, co będzie obiektem porównania. Druga odpowiada za zmniejszenie opóźnień po stronie systemu operacyjnego, procesora, renderingu i kolejkowania rozkazów, eliminując prerendering klatek, co poprawia ogólny czas reakcji.