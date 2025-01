Sony szykuje interesujący patent w gamingu. Poziom trudności zmieniający się w czasie rzeczywistym

Zagadnienie to było obecne od powstania pierwszych gier, a gdy zaczęły one stopniowo wchodzić coraz mocniej do mainstreamu, wszystko się jeszcze mocniej skomplikowało. Nierzadko odchodzi się od klasycznego stopniowania - nieraz w sposób bardziej ekstremalny, jak to robi od lat FromSoftware i wypromowany przez nich gatunek soulslike. Czasem też poziom trudności zmienia się w zależności od progresu gracza - można powiedzieć, że spotkamy się z tym w np. Hellblade: Senua's Sacrifice. Sony zaś chce z tym pójść jeszcze dalej.

Sony planuje wprowadzić najśmielszą jak dotąd kalibrację poziomu trudności w zależności od umiejętności danego gracza.

Co jasne, koncept nie jest nowy - bardzo wielu miało w przeszłości niejednokrotny kontakt z różnymi jego postaciami, i to od dosyć dawna. Sony jednak planuje rzekomo wprowadzić go na znacznie większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Zarejestrowany przez nich patent określany jest jako "Adaptive Difficulty Calibration For Skills-Based Activities In Virtual Environments" - co w wolnym tłumaczeniu oznacza mniej więcej "Adaptacyjna Kalibracja Trudności Dla Aktywności Bazujących Na Umiejętnościach W Wirtualnych Środowiskach".

Owa technologia ma zbalansować potrzeby różnych graczy. Zarówno tych pragnących, większego wyzwania, jak i osób preferujących raczej wolną od frustracji, spokojną rozgrywkę. Dynamiczny system obejmować będzie takie aspekty, jak zdolności samego grającego, częstotliwość, z jaką pojawiają się przeciwnicy wraz z ich zdolnościami i szybkością. Ma to spersonalizować kwestię poziomu trudności na skalę dotąd niespotykaną. I znowu - trudno znaleźć w tym cokolwiek specjalnie nowatorskiego, toteż pozostaje liczyć na to, że jeżeli faktycznie ten element zostanie wprowadzany, będzie on w istocie działał tak, jak to planują.

Źródło: Insider Gaming