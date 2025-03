SK hynix ujawnia pierwsze oficjalne informacje o projekcie pamięci operacyjnych HBM następnej generacji

Obecnie na rynku akceleratorów AI dominują pamięci HBM3 i HBM3E. SK hynix, jako jeden z największych dostawców tego rodzaju pamięci operacyjnej, nie spoczywa na laurach i stale poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań. Firma właśnie podzieliła się oficjalnymi informacjami dotyczącymi budowy przyszłych kości pamięci 6. i 7. generacji. W ramach tych planów producent zamierza wprowadzić szereg ulepszeń, w tym m.in. przeniesienie kontrolera pamięci operacyjnej do pakietu kości HBM4E.

SK Hynix zdradza pierwsze informacje o budowie kości HBM 7. generacji. Producent planuje m.in. przenieść kontroler pamięci operacyjnej z układów logiki bezpośrednio do pakietu kości HBM4E już w 2026 roku.

Jeszcze w kwietniu 2024 roku w sieci pojawiły się informacje o podpisaniu ważnej umowy ramowej między SK hynix a TSMC dotyczącej produkcji pamięci HBM4. Obecnie firma ujawnia więcej szczegółów na temat budowy tych pamięci. Producent informuje, że planuje przenieść przetwarzanie danych, buforowanie oraz pamięć sieciową bezpośrednio do samego pakietu kości HBM4E 7. generacji oraz w ograniczonym stopniu do pamięci HBM4 6. generacji. Choć koncepcja ta jest jeszcze we wczesnym etapie, firma intensywnie pracuje nad zakupem odpowiednich patentów i opracowywaniem własnych rozwiązań w tym zakresie.

Oznacza to, że najprawdopodobniej dopiero pamięć HBM4E otrzyma zintegrowany kontroler pamięci w matrycy podstawowej pakietu. Kontroler ten nie będzie umieszczony bezpośrednio w kościach HBM, lecz pod nimi, obsługując wszystkie stosy HBM. Takie rozwiązanie przyspieszy transfer danych i zmniejszy opóźnienia, ponieważ ścieżki między komponentami będą krótsze. Dzięki temu cały pakiet pamięci będzie bardziej energooszczędny, nie tylko z powodu ulepszeń konstrukcyjnych i procesów litograficznych. Niewątpliwie SK hynix dąży do wyprzedzenia konkurentów, takich jak Samsung i Micron, w dziedzinie pamięci operacyjnej dla akceleratorów.

Źródło: ET News